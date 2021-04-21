Украинские бронетранспортеры сожгли в Африке

Закупленные на Украине БТР-3 были потеряны нигерийскими вооруженными силами в боях с действующими на территории страны террористическими формированиями.

В ходе недавней вылазки против одной из баз правительственных сил боевики захватили несколько единиц военной техники. Отступая, они уничтожили свои трофеи.

Контракт на поставку в эту африканскую страну бронетранспортеров данной модели был полностью реализован в феврале 2013 года, тогда состоялась последняя отправка морским путем партии из четырех машин.

Всего было приобретено более полусотни "троек", в основном модификации УН, которые, по сути, являются несколько измененными копиями российских БТР-80. Например, производители немного увеличили высоту корпуса.

На них установили импортный дизельный двигатель мощностью более 320 л.с., что также повлекло переделку крыши моторно-трансмиссионного отделения.

В одноместной вращающейся башенке вместо 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ установили 12,7-мм пулемет НСВТ "Утес".

На части машин местные силовики переместили вооружение в установленную впереди над люком командира защищенную бронеплитами самодельную надстройку.

Такое приспособление было замечено и на БТР-4ЕН "Буцефал". Десять единиц техники, от которой в свое время из-за плохого качества отказался Ирак, также заказывали на Украине.

На данный момент Нигерийская армия практически свернула военные контакты с украинскими производителями, переориентировавшись на более надежных поставщиков.

Террористы сожгли захваченные БТР-3 правительственных войск в Нигерии. pic.twitter.com/3iQlW0ECkQ — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) April 20, 2021

Алексей Моисеев