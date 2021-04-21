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Интерфакс-АВН

Чемезов сообщил о риске прекращения поставок в РФ электроники в любой момент

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Микроэлектроника
Микроэлектроника.
Источник изображения: industry-hunter.com

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Предприятия "Ростеха" форсируют разработку отечественной радиоэлектронной продукции из-за того, что иностранные поставки могут быть прекращены в любой момент, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Тенденция последних лет показывает, что иностранные поставки электронных компонентов, изделий и программного обеспечения могут быть прекращены в любой момент. Именно поэтому мы форсируем создание собственной элементной базы, технологий и продуктов", - заявил Чемезов, чьи слова привели во вторник в пресс-службе госкорпорации.

Он отметил, что с развитием радиоэлектронного комплекса тесно увязаны будущие достижения России в авиастроении, телекоммуникациях, IT, технологиях здравоохранения, других отраслях.

"Исходя из этого, импортозамещение и наращивание объемов гражданской продукции в этой сфере является для нас первостепенной задачей", - заявил Чемезов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Чемезов Сергей
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3 комментария
№1
21.04.2021 15:13
Тогда надо бы брать в оборот белорусский Интеграл и Планар (КБТЭМ-ОМО). Без них за ограниченный период тему не поднять.
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№2
21.04.2021 15:36
Цитата, Тектор сообщ. №1
Без них за ограниченный период тему не поднять.
С ними скорее всего тоже
0
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№3
21.04.2021 16:12
Это нужно было лет 10 назад начинать делать, форсированно причем !
жаль что пока в известное место известный персонаж не клюнет, никто чесаться не думает :(((
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