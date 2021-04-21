Чемезов сообщил о риске прекращения поставок в РФ электроники в любой момент

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Предприятия "Ростеха" форсируют разработку отечественной радиоэлектронной продукции из-за того, что иностранные поставки могут быть прекращены в любой момент, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Тенденция последних лет показывает, что иностранные поставки электронных компонентов, изделий и программного обеспечения могут быть прекращены в любой момент. Именно поэтому мы форсируем создание собственной элементной базы, технологий и продуктов", - заявил Чемезов, чьи слова привели во вторник в пресс-службе госкорпорации.

Он отметил, что с развитием радиоэлектронного комплекса тесно увязаны будущие достижения России в авиастроении, телекоммуникациях, IT, технологиях здравоохранения, других отраслях.

"Исходя из этого, импортозамещение и наращивание объемов гражданской продукции в этой сфере является для нас первостепенной задачей", - заявил Чемезов.