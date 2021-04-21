Масштабные учения флота и авиации прошли в Черном море

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, полеты были выполнены на предельно низких высотах в сложных гидрометеорологических условиях

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Учения, в которых были задействованы более 20 кораблей и катеров Черноморского флота и три эскадрильи штурмовиков объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), прошли в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы ЧФ.

"Отряд кораблей в составе фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", а также ракетных катеров, малых противолодочных кораблей и больших десантных кораблей провели учения по отражению средств воздушного нападения условного противника с использованием активных радиоэлектронных помех и условным применением средств противовоздушной обороны", - указали в пресс-службе флота.

"В свою очередь три эскадрильи штурмовиков ЮВО провели тренировки по заходу на боевой курс, условному применению ракетного оружия по отряду и уходу из-под ответного удара корабельных средств ПВО", - добавили на флоте.

Полеты были выполнены на предельно низких высотах в сложных гидрометеорологических условиях. Ранее более 50 самолетов ЮВО были перебазированы в Республику Крым в рамках контрольной проверки.