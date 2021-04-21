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Интерфакс-АВН

Завершена сборка ракеты "Союз" для запуска спутников OneWeb с "Восточного"

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Ракета-носитель "Союз"
Ракета-носитель "Союз".
Источник изображения: © AP Photo/Henri Griffit, архив

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Специалисты космодрома "Восточный" завершили сборку ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками компании OneWeb, сообщили в "Роскосмосе".

"В монтажно-испытательном корпусе космодрома "Восточный" совместный расчет специалистов дочерних организаций госкорпорации "Роскосмос" - космический центр "Восточный" (филиал ЦЭНКИ) и Ракетно-космический центр "Прогресс" - завершил общую сборку ракеты космического назначения "Союз-2.1б", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения механической стыковки была выполнена сборка электрических соединений и смонтированы трубопроводы для термостатирования.

По данным госкорпорации, запуск новой партии из 36 космических аппаратов компании OneWeb запланирован на 26 апреля 2021 года.

25 марта партия из 36 спутников связи OneWeb успешно отделилась от разгонного блока "Фрегат" после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.

Прошедший запуск довел количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 146 единиц.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также "Куру" во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

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Фрегат РБ
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