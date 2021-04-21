Подтверждена совместимость системы резервного копирования RuBackup с системой управления базами данных Postgres Pro

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Компания "Рубэкап" и российский производитель систем управления базами данных Postgres Professional успешно завершили комплекс испытаний совместимости своих программных решений, сообщает пресс-служба группы компаний (ГК) Astra Linux.

"Результаты тестирования показали, что модуль резервного копирования корректно работает с целевым ресурсом и пригоден для эксплуатации. Надежная работа программного стека позволяет пользователям обеспечить сохранность информации, выбрав наиболее подходящий для своих задач режим копирования, а также значительно сэкономить время и память оборудования", - сказано в сообщении, распространенном во вторник.

По информации пресс-службы, основными областями использования системы резервного копирования RuBackup являются виртуальные инфраструктуры, базы данных, физические сервера, data-центры и "облачные" сервисы.

Сообщается, что продукт входит в "Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных" Минцифры России и совместим с широким спектром операционных систем, систем управления базами данных, виртуальных сред, приложений и системных средств.

"RuBackup применяется для восстановления данных после катастроф, обеспечения сохранности пользовательской информации и АРМ, защиты систем виртуализации, данных домена и т.д.", - отмечается в сообщении.

"Хорошие результаты тестирования после комплекса испытаний совместимости, показавшие, что модуль резервного копирования корректно работает с целевым ресурсом, подтверждают успех нашей совместной работы", - сказал, заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко, - которого цитирует пресс-служба.