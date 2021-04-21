Тайвань разрабатывает национальный истребитель

ЦАМТО, 20 апреля. Как заявил 15 апреля президент Национального Чжун-шаньского института науки и технологий (National Chung-Shan Institute of Science and Technology – NCSIST) Арт Чанг, Тайвань реализует национальный проект разработки истребителя нового поколения для ВВС страны.

По информации государственного Центрального информационного агентства (CNA), заявление было сделано в ходе слушаний в Законодательном юане (парламенте), где также присутствовал министр обороны Чиу Куо-чэн.

Отвечая на вопрос, заданный депутатом от Демократической прогрессивной партии Цай Ши-ин, Арт Чанг подтвердил, что работа над новой платформой в настоящее время находится на начальном этапе НИОКР. При этом параллельно ведутся работы над двигателем самолета и общим дизайном.

В общей сложности правительство выделило 8,8 млрд. тайваньских долл. (309,5 млн. долл. США) на разработку новых двигателей и 1,7 млрд. тайваньских долл. на проектирование самолета. Как ожидается, начальный этап работ будет завершен в 2024 году.

Арт Чанг не сообщил на слушаниях, когда планируется завершить проект в целом, и когда ожидается принятие самолетов на вооружение ВВС Тайваня.

В настоящее время на вооружении ВВС Тайваня имеется около 127 истребителей F-CK-1C/D Ching Kuo национальной разработки. Кроме того, реализуется проект создания учебно-тренировочного самолета повышенной летной подготовки T-5/ AT-5 "Брэйв Игл" (Brave Eagle /Yung Yin, ранее также был известен как Blue Magpie). Оба самолета разработаны государственной корпорацией AIDC (Aerospace Industrial Development Corp.).