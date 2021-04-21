Военные мастера справились с установкой 9-ти тонной башни на ИС-2

В ремонтном батальоне общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, военные мастера завершают работы по восстановлению легендарного тяжелого танка времен Великой Отечественной войны (ВОВ) «Иосиф Сталин» (ИС-2). Мастера планируют поставить танк на ход к празднованию 76-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Двигатель установлен на штатное место и произведен его первый успешный запуск. Военнослужащие будут проверять работу двигателя при различных нагрузках. Завершены работы по замене всех шлангов и патрубков, заменена электрика, налажена работа всех механизмов, органов управления и агрегатов.

Одним из сложнейших элементов в ходе восстановления легендарного тяжелого танка ИС-2, была установка 9-ти тонной башни танка на штатное место. Благодаря многолетнему опыту и слаженным действиям военнослужащих, башню удалось установить за короткий срок с помощью специального крана на бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ-1).

Сейчас завершаются последние проверки работоспособности рулевого управления, тормозной системы, механизма поворота башни, связи, проводки и других узлов и механизмов танка ИС-2. Тяжелый танк ИС-2 на протяжении долгих лет украшал уникальную коллекцию раритетного вооружения и военной техники времен Великой Отечественной и Афганской воин в военном городке Сосновый Бор.

Напомним, что ИС-2 будет уже вторым восстановленным танком времен ВОВ в Республике Бурятия. Первый легендарный танк Т-34 военные мастера ремонтного батальона восстановили к 75-летию Победы в 2019 году, он возглавил механизированную колонну техники на военном параде в Улан-Удэ.

9 мая, на празднование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками, тяжелый танк «Иосиф Сталин» ИС-2, танк Т-34 и БМ-13 «Катюша» проедут по главной площади столицы Бурятии, возглавив механизированную колонну военного парада Улан-Удэнского гарнизона, сообщает пресс-служба ВВО.