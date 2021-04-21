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Военно-промышленный курьер

Украина «перекует» ковидные маски на оружие

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Источник изображения: vpk-news.ru

Соединенные Штаты Америки через Агентство США по международному развитию (USAID) объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере $ 155 млн.

Соответствующую информацию на своем сайте распространило посольство Украины в США. В сообщении подчеркивается, что таким образом «USAID будет направлять свою деятельность на улучшение жизни украинцев в тесном партнерстве с правительством Украины». Дополнительные ресурсы будут использованы в этом году «для решения ряда ключевых вопросов в различных сферах развития Украины». В частности, на поддержку роста экономики и улучшение состояния здоровья украинцев выделено 34 млн долларов.

Эту сумму предполагается потратить не только на поддержку восстановления Украины после пандемии Covid-19 через улучшение качества основных медицинских услуг для украинцев, но и «на повышение прозрачности и расширение экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве и финансовой отрасли». А из того, что после этого останется планируют профинансировать развитие земельного рынка, «как двигателя экономического роста и притока инвестиций в аграрный сектор».

Еще 14 млн долларов выделяется на «совершенствование мер по противодействию коррупции, поддержку реформ». И планы на них тоже грандиозные. С помощью этих денег планируется обеспечить защиту «антикоррупционных институтов для противодействия укоренившимся интересам, чтобы все ресурсы Украины использовались на благо ее народа».

Также следует оказать «поддержку дальнейшего развития платформ электронного управления, которые упрощают доступ граждан к услугам и оптимизируют процесс получения ими пенсий, пособий по безработице и т. п.»

Самый крупный транш в размере 63 млн долларов ожидаемо направлен на «противодействие российской агрессии». С его помощью планируется обеспечить, «снижение энергетической и экономической зависимости Украины от России через содействие подключению к энергетической сети Европы», а также «укрепление украинских предприятий, которые работают на востоке страны».

Eadaily добаваляет, целых 44 млн долларов выделено на укрепление демократии и управления. По мнению спонсоров из USAID, основной упор тут следует сделать на расширение судебной реформы с целью развития более независимой судебной системы.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Медицина
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