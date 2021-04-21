Американские F15 и F16 прибыли на учения в Польшу

Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве.

ВАРШАВА, 20 апр - РИА Новости. Несколько десятков американских самолетов F15 и F16 прибыли в Польшу в рамках учений, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"... В Польшу прилетело несколько десятков американских самолетов F15 и F16. US EUCOM (Европейское командование вооруженных сил США) отрабатывает быструю переброску воздушных сил в Европе с использованием в том числе польских аэродромов", - написал Блащак в Twitter.

"Тренируясь вместе, мы усиливаем безопасность нашего региона", - добавил польский министр.