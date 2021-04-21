В МИД прокомментировали ограничение прохода судов через Керченский пролив

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя реакцию госдепа США на ограничения судам входить в ряд районов Черного моря, заявил, что Россия действует в соответствии с международными договорённостями.

Ранее госдеп назвал это "неспровоцированной эскалацией" со стороны России. Представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил в письменном заявлении, что США "глубоко обеспокоены" таким запретом.

Рябков пояснил, что речь идёт о проходе судов через Керченский пролив.

"Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договорённостям многостороннего характера и любым другим договорённостям, в которых участвует Россия", - отметил Рябков.

Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.