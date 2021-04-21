Войти
РИА Новости

В МИД прокомментировали ограничение прохода судов через Керченский пролив

317
0
0
Крымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив.
Источник изображения: © РИА Новости / Макс Ветров

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя реакцию госдепа США на ограничения судам входить в ряд районов Черного моря, заявил, что Россия действует в соответствии с международными договорённостями.

Ранее госдеп назвал это "неспровоцированной эскалацией" со стороны России. Представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил в письменном заявлении, что США "глубоко обеспокоены" таким запретом.

Рябков пояснил, что речь идёт о проходе судов через Керченский пролив.

"Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договорённостям многостороннего характера и любым другим договорённостям, в которых участвует Россия", - отметил Рябков.

Согласно данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
09.09.2019
История создания Российской армии
02.05.2019
Свои на восточном базаре
14.12.2015
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу назвал ряд ключевых направлений в работе военного ведомства в 2016 году
04.09.2015
США решили диктовать правила в Черном море
15.01.2015
Новые масштабы оборонных задач
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 16:19
  • 5
Армейский спецназ оснащают бронеавтомобилями "Тайфун-К"
  • 21.04 16:17
  • 2189
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.04 16:12
  • 3
Чемезов сообщил о риске прекращения поставок в РФ электроники в любой момент
  • 21.04 15:52
  • 3
Путин поручил разработать программу научно-технологического развития России
  • 21.04 15:25
  • 1
Раскрыта неизвестная возможность российских атомных «Ясеней»
  • 21.04 13:18
  • 9
Sina (Китай): может ли российская система С-500 перехватывать истребители-невидимки? Две детали дадут ключ к ответу
  • 21.04 12:58
  • 48
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 21.04 12:56
  • 5
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 21.04 11:18
  • 3
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 21.04 09:56
  • 2
Шойгу рассказал об агитационно-пропагандистской акции Минобороны
  • 21.04 08:24
  • 4
Технологии и экспонаты, отобранные по результатам "Дня инноваций ВДВ", представят форуме "Армия-2021"
  • 21.04 03:31
  • 1
Сергей Шойгу рассказал о модернизации вооруженных сил
  • 20.04 23:04
  • 2
Sabah (Турция): «путинская доктрина»
  • 20.04 23:02
  • 1
В Арктике начались крупные военные учения
  • 20.04 21:51
  • 18
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"