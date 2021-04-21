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РИА Новости

Более 20 российских кораблей провели учения в Черном море

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Фрегат "Адмирал Макаров" ВМФ РФ
Фрегат "Адмирал Макаров" ВМФ РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Более 20 кораблей Черноморского флота России провели совместные учения в море с экипажами штурмовиков, сообщает во вторник отдел информационного обеспечения флота.

"Более 20 кораблей ЧФ РФ отработали совместные тренировки с экипажами штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения", - говорится в релизе.

Отряд кораблей в составе фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", а также ракетных катеров, малых противолодочных и больших десантных кораблей провели учения по отражению налета с воздуха с использованием активных радиоэлектронных помех и условным применением средств ПВО.

"В свою очередь три эскадрильи штурмовиков ЮВО провели тренировки по заходу на боевой курс, условному применению ракетного оружия по отряду и уходу из-под ответного удара корабельных средств ПВО", - отметили в пресс-службе.

Полеты были выполнены на предельно низких высотах в сложных гидрометеорологических условиях. В пресс-службе напомнили, что ранее более 50 самолетов ЮВО были перебазированы в Крым в рамках контрольной проверки.

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