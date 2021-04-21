Россия вошла в пятерку сильнейших военно-морских держав

Военно-морской флот России вошел в топ-5 сильнейших в мире.

Журнал Military Watch Magazine опубликовал обзорный материал "Пять самых мощных ВМС мира: какая держава будет править морями в 2020-х годах?".

США

Первыми в рейтинге значатся США, которые по-прежнему обладают крупнейшим боевым флотом в мире. Самым знаковым активом являются авианосные ударные группы.

Всего у ВМС США имеется одиннадцать авианосцев и восемь 40000-тонных десантных кораблей, способных размещать до 20 истребителей F-35B или Harrier II с возможностью вертикальной посадки.

Подводный флот США также не имеет себе равных в огневой мощи: на вооружении находится около 70 субмарин - все атомные, из которых 18 относятся к классу Ohio и были разработаны в качестве основы стратегических наступательных ядерных сил Соединенных Штатов.

Китай

Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая является самым быстрорастущим в мировой истории, если измерять его по ежегодному приросту тоннажа.

В отличие от США, Китай способен сосредоточить подавляющее большинство своих средств на одном фронте - это означает, что даже с гораздо меньшим флотом он способен затмить американскую мощь в Северо-Восточной Азии.

Сейчас в надводный флот НОАК входит почти 100 эсминцев, фрегатов и корветов, в их числе эсминцы проекта Type 055 - одни из крупнейших в мире. А рельсотрон, гиперзвуковые ракеты и другие современные технологии обеспечивает китайскому флоту еще большее преимущество.

В то время как его надводный боевой флот силен КНР силен, подводные лодки и авианосный флот в настоящее время оставляют желать лучшего, отмечает Military Watch.

Россия

Возможности российского надводного флота после распада Советского Союза и потери украинских верфей были сильно ограничены. В этих обстоятельствах ВМФ России проявил изобретательность, используя свои сильные стороны. Старые военные корабли были переоборудованы и получили современное вооружение. При этом крылатые ракеты "Калибр" и P-800 считаются одними из лучших в мире. Вскоре к ним присоединится гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон", способная с высокой точностью поражать цели на больших дистанциях.

Военно-морской флот также дополняют самолеты наземного базирования, в числе которых МиГ-31 и Ту-22М3, которые могут нести противокорабельные ракеты.

Однако самая большая сила ВМФ России - это подводный флот, который, помимо атомных подводных крейсеров с межконтинентальными баллистическими ракетами и многоцелевых атомных подлодок с крылатыми ракетами, располагает очень тихими дизель-электрическими субмаринами, указывает Military Watch.

Япония

Япония обладает третьим по величине флотом эсминцев в мире, который до недавнего времени был больше, чем у соседнего Китая, и превосходит весь флот эсминцев стран Европы вместе взятых. В ВМС этой страны используют как американские, так и собственные современные технологии.

Может похвастаться Япония и авианосным флотом в мире, состоящим из четырех судов. Хотя корабли класса Izumo способны развертывать небольшое количество истребителей F-35B с вертикальным взлетом, они в значительной степени полагаются на поддержку со стороны самолетов ДРЛО E-3 Sentry и не имеют достаточно возможностей для создания серьезной наступательной угрозы.

Как и китайский ВМФ, ВМС Японии в первую очередь ориентированы на оборону - это означает, что отсутствие авианосцев может быть компенсировано поддержкой со стороны самолетов наземного базирования.

Южная Корея

Военно-морские силы Южной Кореи небольшие, но достаточно грозные. В их состав входят двенадцать эсминцев и два вертолетоносца типа Dokdo (один находится на испытаниях - "РГ"). Корейские эсминцы типа Sejong the Great вооружены лучше, чем американские эсминцы класса Arleigh Burke, отмечает MW. Подлодки страны считаются одними из самых грозных дизель-электрических субмарин в мире.

Олег Корякин