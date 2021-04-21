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Российская газета

Подлодка "Магадан" начала испытания

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Источник изображения: Адмиралтейские верфи

Петербургское предприятие "Адмиралтейские верфи" начало швартовные испытания дизель-электрической субмарины "Магадан", спущенной на воду в конце марта.

Испытания продлятся до начала июня. За это время будут проверены общекорабельные системы, навигация, связь, гидроакустический комплекс, аппаратура управления и вооружение подлодки, сообщили в пресс-службе предприятия. Затем "Магадан" отправится на заводские ходовые испытания.

Подлодка - третья в серии субмарин проекта 636.3, построенная для Тихоокеанского флота. Заключенным в 2016 году контрактом предусмотрена передача ТОФ шести кораблей этого типа. Ввод "Магадана" в строй запланирован на ноябрь 2021 года.


Антон Валагин

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Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
ТОФ
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