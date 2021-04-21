США оказались способны разведать обстановку под Воронежем с беспилотника

Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой дальности MQ-4 Triton оказался способен разведывать обстановку под Воронежем. Это следует из визуализации возможностей беспилотника, представленной Telegram-каналом «Военный Осведомитель».

Как отмечает канал, MQ-4 Triton оснащен трехкоординатной радиолокационной станцией (РЛС) X-диапазона с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) AN/SPY-3. Благодаря ей он может обнаруживать движущиеся цели как на земле, так и на воде, а также «отрисовывать» их контуры на дальности в 250 километров и с углом обзора в 360 градусов.

Таким образом, данный беспилотник, совершая полеты над территорией Донбасса и Грузии, а также над акваторией Черного моря близ российских границ, способен отслеживать обстановку в ряде регионов России. В частности, в его «поле зрения» попадают Белгородская и Воронежская области, часть Ростовской области, Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и часть Чечни.

Кроме того, MQ-4 Triton может получать данные о происходящем на ряде прибрежных территорий Турции, а также на территории Армении и Азербайджана.

Ранее в апреле сообщалось, что Россия и США начали разведку близ Донбасса. Так, высотный беспилотник RQ-4A Global Hawk Военно-воздушных сил (ВВС) США был замечен в ходе разведывательного полета вдоль линии боевого соприкосновения в Донбассе, а российский самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН — в районе Таганрога.

Марта Ольховская