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Известия.ru

КНР заявила, что не претендует на гегемонию

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Си Цзиньпин выступил на Боаоском экономическом форуме. Председатель КНР провел переговоры по видеосвязи. По словам Цзиньпина, Пекин никогда не будет участвовать в гонке вооружений. Политик отметил, что страна не стремится к гегемонии. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай выступает за укрепление многостороннего сотрудничества, передает телеканал «Известия».

Председатель КНР пообещал снижение уровня бедности к 2030 году. Через девять лет из нищеты выберутся 7,6 млн граждан Китая. Предполагается, что 32 млн человек выйдут из состояния умеренной бедности. Форум в Боао — иначе его называют восточным Давосом — проходит в двух форматах: очном и онлайн. Чиновники и политики Китая обсуждают экономическую ситуацию в Азии.

Си Цзиньпин выступил на Боаоском экономическом форуме. Председатель КНР провел переговоры по видеосвязи. По словам Цзиньпина, Пекин никогда не будет участвовать в гонке вооружений. Политик отметил, что страна не стремится к гегемонии. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай выступает за укрепление многостороннего сотрудничества, передает телеканал «Известия».

Председатель КНР пообещал снижение уровня бедности к 2030 году. Через девять лет из нищеты выберутся 7,6 млн граждан Китая. Предполагается, что 32 млн человек выйдут из состояния умеренной бедности. Форум в Боао — иначе его называют восточным Давосом — проходит в двух форматах: очном и онлайн. Чиновники и политики Китая обсуждают экономическую ситуацию в Азии.

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Страны
Китай
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