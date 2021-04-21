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WarSpot

«Александр Анищенко» прошёл испытания

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Источник изображения: warspot.ru

Тихоокеанский флот РФ получит на вооружение ещё один большой гидрографический катер проекта 19920. Вчера, 19 апреля, пресс-служба владивостокского Судостроительного завода им. Октябрьской революции сообщила о подписании приёмного акта по результатам госиспытаний катера «Александр Анищенко». О сроках передачи судна флоту пока не сообщается, но это «произойдёт в ближайшее время».

Большой гидрографический катер «Александр Анищенко»

Источник изображения: amurnelma.ru

Судно, названное в честь гидрографа Александра Анищенко, станет пятым большим гидрографическим катером проекта 19920 «Баклан» в составе Тихоокеанского флота. Катера этого проекта предназначены для гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежной зоне, а также могут доставлять людей и грузы на необорудованное побережье.

«Александр Анищенко» был заложен в Благовещенске 1 июля 2019 года и спущен на воду в августе 2020 года. От своих «братьев» по проекту 19920 он отличается более современным электронным оборудованием: на судно установлен трёхлучевой эхолот, благодаря которому можно изучать рельеф дна, а также навигационная система, способная автоматически прокладывать курс.

Водоизмещение катера составляет 320 т, длина — 36,4 м, ширина — 7,6 м, скорость хода — 11 узлов, дальность плавания — 1000 миль, автономность — 10 суток. Экипаж судна будет состоять из 11 человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
19920 Баклан
2020-й год
ТОФ
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