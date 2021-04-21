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Газета.ru

"Энергичный протест": Колумбия обвинила Россию в нарушении границы

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Источник изображения: gazeta.ru

Колумбия направила РФ ноту протеста из-за нарушения военным самолетом границы

Колумбия вручила ноту протеста послу РФ в Боготе Николаю Тавдумадзе в связи с нарушением воздушного пространства страны российским самолетом. Глава МИД республики Клаудия Блум заявила, что воздушные суда РФ неоднократно нарушали согласованные с колумбийской стороной условия полета. Для перехвата «воздушного штаба» Ил-96 поднимали истребители.

Россия должна оперативно ответить и гарантировать, что не будет систематически серьезно нарушать воздушное пространство Колумбии. Об этом в своем Twitter написала министр иностранных дел республики Клаудия Блум.

«МИД от имени правительства [Колумбии] вручил официальную ноту российскому послу в Боготе, в которой выразил свой энергичный протест в связи с ситуацией с российским самолетом, который 19 апреля нарушил воздушное пространство страны», - заявила она.

По словам Блум, послу России в Колумбии Николаю Тавдумадзе был выражен решительный протест.

Ранее минобороны Колумбии сообщило, что российский самолет Ил-96-400ВПУ (такие строили по заказу ФСБ как Воздушные пункты управления, впоследствии самолеты были заказаны и российским Минобороны) нарушил колумбийское воздушное пространство.

Военное ведомство РФ заявило, что самолет имел разрешение на пролет, однако реальные координаты входа отличались от заявленных. Для перехвата самолета в воздух были подняты колумбийские истребители KFIR израильского производства.

ВВС Колумбии сообщили в официальном заявлении, что подобные инциденты имели место 31 августа, 21 июля и 19 апреля 2020 года. Кроме того, «в октябре и ноябре 2013 года два российских бомбардировщика Ту-160 также нарушили воздушное пространство республики».

Россия регулярно отправляет свои военные самолеты в Южную Америку. Упомянутый колумбийцами инцидент 2013 года произошел в ходе патрулирования Ту-160 отдаленных районов. Пара самолетов прошла вдоль норвежского побережья, пересекла Атлантику и приземлилась на аэродроме Майкетия в Венесуэле. После этого бомбардировщики облетели Карибское море и приземлились в Никарагуа, а оттуда вернулись в Россию.

В декабре 2018 года два стратегических ракетоносца Ту-160 приземлились на аэродроме Майкетия в венесуэльском штате Варгас. Кроме того, в южноамериканскую страну прибыли тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и военно-пассажирский лайнер Ил-62, способный перевозить на своем борту до 170 человек.

Путь авиаотряда пролегал над Северным Ледовитым океаном и Атлантикой, а также над островами Вест-Индии в Карибском море. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, сообщили в Минобороны РФ, причем российские летчики преодолели более 10 тыс. км.

По словам посла России в Венесуэле Владимира Заемского, сотрудничество в военной сфере между Москвой и Каракасом развивается в последнее время весьма активно. Об этом дипломат заявил в эфире венесуэльского государственного телевидения после прибытия в страну российской авиации.

После четырехдневных совместных учений Ту-160 отправились в обратный путь через Атлантику. «Спасибо России. Мы продолжим создавать продуктивную и энергичную команду братства и эффективного сотрудничества», - написал в Twitter министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

С Венесуэлой власти РФ поддерживают хорошие отношения; в то же время с Колумбией, которая считается одним из ключевых союзников США в Южной Америке, отношения складываются натянутые. Несмотря на попытки военно-технического сотрудничества в 2008 году, Богота регулярно предпринимает антироссийские выпады - к примеру, в декабре 2020 года два дипломата из посольства РФ были выдворены якобы за шпионаж под прикрытием дипстатуса. Они, по данным властей Колумбии, работали на ГРУ и СВР, формально занимая должности третьих секретарей посольства, и пытались разведать сведения о нефтепромышленности республики и вооруженных силах. Москва эти обвинения отвергла и в ответ объявила персонами нон грата двух колумбийских дипломатов.


Иван Жуковский

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