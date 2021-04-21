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ЦАМТО

Группа Denel продолжает восстановление летной годности истребителей "Читах" для компании Draken International

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Истребители Сheetah D
Прибывшие на хранение на предприятие Denel Aviation южноафриканской группы Denel после снятия с вооружения ВВС ЮАР двухместные учебно-боевые истребители Сheetah D, 27.05.2008.
Источник изображения: Denel

ЦАМТО, 20 апреля. Южноафриканская оборонно-промышленная группа Denel восстановила очередной истребитель "Читах", предназначенный для поставки американской частной компании Draken International.

Как сообщает Scramble Magazine со ссылкой на ресурс Aviation.co.za, самолет с б.н. 376 недавно совершил первый испытательный полет после почти 20 лет хранения. На данный момент из 12 заказанных машин восстановление к состоянию летной годности на предприятии Denel в международном аэропорту Тамбо (Йоханнесбург, ЮАР) прошли самолеты с б.н. 341, 344, 355, 370, 373 и 375.

Группа Denel сообщила о заключении соглашения с компанией Draken International по вопросу продажи 12 истребителей "Читах" (9 "Читах-C" и 3 "Читах-D") 12 декабря 2017 года. После восстановления к состоянию летной годности самолеты проходят соответствующие испытания, после чего отправляются в США.

Самолеты "Читах" (бывшие израильские "Кфир" C2) были сняты с вооружения ВВС ЮАР в 2008 году и переданы Dеnel на хранение. В 2010 году компания продала 12 самолетов ВВС Эквадора. На данный момент в наличии Dеnel осталось еще две машины на продажу.

Draken International является частной компанией, которая приобретает, импортирует, сертифицирует и применяет бывшие в эксплуатации реактивные истребители для использования в обучении в качестве "самолета-агрессора".

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Эквадор
ЮАР
Компании
Draken Int
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