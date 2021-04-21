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РИА Новости

Комплексы С-300В4 отразили воздушный налет во время учений на Курилах

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Второй Международный Форум "Технологии в машиностроении-2012"
Второй Международный Форум "Технологии в машиностроении-2012".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 апр - РИА Новости. Учение по отражению авианалета расчетами зенитного ракетного комплекса С300В4 прошло на Курильских островах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"В Восточном военном округе в рамках контрольной проверки с расчетами ЗРС С-300В4, дислоцированными на Курильских островах, проведена тренировка по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных целей", - говорится в сообщении.

Дежурные силы по противовоздушной обороне на С-300В4 были приведены в готовность после получения сигнала о нарушении летательными аппаратами условного противника воздушных границ в зоне ответственности.

Личный состав расчетов нашел, опознал, сопроводил воздушные цели, имитировавшие авиационный налет условного противника. По команде боевые расчеты произвели учебные (электронные) пуски зенитными управляемыми ракетами по целям, вошедшим в зону поражения комплекса ПВО.

В ведомстве отметили, что слаженные действия военнослужащих и своевременность принятия решений позволили "уничтожить" авиацию противника.

Ракетная система С-300В4 ВВО заступила на боевое дежурство на Курильских островах 1 декабря 2020 года.

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