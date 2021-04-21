Российские АПЛ готовы вести залповый огонь «Калибрами» и «Ониксами»

Атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885 М шифр «Ясень-М» ВМФ России могут залпом вести стрельбу крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» и «Оникс».

Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он констатировал, что «АПЛ «Казань» проекта 885 М во время государственных испытаний выполнила залп двумя ракетами из вертикальной пусковой установки и торпедного аппарата».

Источник также уточнил, что «в ноябре прошлого года в ходе госипытаний с АПЛ «Казань» был выполнен залп, подтвердивший возможность подобного рода пусков». Он отметил, что с вертикальной пусковой установки запустили ракету «Калибр-ПЛ» по береговой цели, из торпедного аппарата - ракету «Оникс» по надводной цели.

Как он заявил ТАСС, обе цели были успешно поражены.