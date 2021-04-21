Войти
Военно-промышленный курьер

Начались швартовные испытания подводной лодки «Магадан»

399
0
+2
Источник изображения: vpk-news.ru

АО «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) приступило к швартовным испытаниям большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан», сообщила пресс-служба предприятия.

Испытания продлятся около двух месяцев и завершатся в начале июня. За это время специалисты заводских подразделений и подрядных организаций проверят навигационную систему корабля, комплекс связи, общекорабельные системы, гидроакустический комплекс, системы управления, комплексы торпедно-ракетного вооружения. После окончания швартовных испытаний корабль отправится на заводские ходовые испытания, завершение которых запланировано ко Дню Военно-Морского Флота.

«Магадан» – третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота РФ, спущена на воду 26 марта 2021 года в высокой, 91%, степени готовности. Корабль заложен 1 ноября 2019 года.

В настоящее время начата стыковка четвертой подводной лодки тихоокеанской серии «Уфа», осуществляется сварка прочного корпуса корабля.

Строительство серии подводных лодок для Тихоокеанского флота идет в соответствии с контрактными обязательствами. Третья лодка серии «Магадан» будет передана в состав ВМФ РФ в ноябре текущего года, до конца 2021 года запланирован спуск на воду четвертого корабля «Уфа».

Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль «Петропавловск-Камчатский» передан ВМФ РФ в 25 ноября 2019 года. Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота в 24 октября 2020 года.

АО «Адмиралтейские верфи» - базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. В настоящее время в строительстве находятся две серии подводных лодок и серия патрульных кораблей ледового класса для Военно-морского флота России. В постройке также серия больших морозильных рыболовных траулеров и ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс». Численность предприятия составляет 7700 человек. 5 ноября 2021 года исполнится 317 лет со дня основания Адмиралтейских верфей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
ТОФ
Похожие новости
22.10.2020
Годовой отчет ОСК за 2019 год
24.07.2020
Завершены заводские ходовые испытания подводной лодки Б-603 «Волхов» проекта 06363
30.12.2019
Спущена на воду подводная лодка Б-603 "Волхов" проекта 06363
26.08.2019
Источник: ВМФ России в 2020 году впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 16:19
  • 5
Армейский спецназ оснащают бронеавтомобилями "Тайфун-К"
  • 21.04 16:17
  • 2189
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.04 16:12
  • 3
Чемезов сообщил о риске прекращения поставок в РФ электроники в любой момент
  • 21.04 15:52
  • 3
Путин поручил разработать программу научно-технологического развития России
  • 21.04 15:25
  • 1
Раскрыта неизвестная возможность российских атомных «Ясеней»
  • 21.04 13:18
  • 9
Sina (Китай): может ли российская система С-500 перехватывать истребители-невидимки? Две детали дадут ключ к ответу
  • 21.04 12:58
  • 48
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 21.04 12:56
  • 5
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 21.04 11:18
  • 3
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 21.04 09:56
  • 2
Шойгу рассказал об агитационно-пропагандистской акции Минобороны
  • 21.04 08:24
  • 4
Технологии и экспонаты, отобранные по результатам "Дня инноваций ВДВ", представят форуме "Армия-2021"
  • 21.04 03:31
  • 1
Сергей Шойгу рассказал о модернизации вооруженных сил
  • 20.04 23:04
  • 2
Sabah (Турция): «путинская доктрина»
  • 20.04 23:02
  • 1
В Арктике начались крупные военные учения
  • 20.04 21:51
  • 18
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"