Начались швартовные испытания подводной лодки «Магадан»

АО «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) приступило к швартовным испытаниям большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан», сообщила пресс-служба предприятия.

Испытания продлятся около двух месяцев и завершатся в начале июня. За это время специалисты заводских подразделений и подрядных организаций проверят навигационную систему корабля, комплекс связи, общекорабельные системы, гидроакустический комплекс, системы управления, комплексы торпедно-ракетного вооружения. После окончания швартовных испытаний корабль отправится на заводские ходовые испытания, завершение которых запланировано ко Дню Военно-Морского Флота.

«Магадан» – третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота РФ, спущена на воду 26 марта 2021 года в высокой, 91%, степени готовности. Корабль заложен 1 ноября 2019 года.

В настоящее время начата стыковка четвертой подводной лодки тихоокеанской серии «Уфа», осуществляется сварка прочного корпуса корабля.

Строительство серии подводных лодок для Тихоокеанского флота идет в соответствии с контрактными обязательствами. Третья лодка серии «Магадан» будет передана в состав ВМФ РФ в ноябре текущего года, до конца 2021 года запланирован спуск на воду четвертого корабля «Уфа».

Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль «Петропавловск-Камчатский» передан ВМФ РФ в 25 ноября 2019 года. Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота в 24 октября 2020 года.

АО «Адмиралтейские верфи» - базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. В настоящее время в строительстве находятся две серии подводных лодок и серия патрульных кораблей ледового класса для Военно-морского флота России. В постройке также серия больших морозильных рыболовных траулеров и ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс». Численность предприятия составляет 7700 человек. 5 ноября 2021 года исполнится 317 лет со дня основания Адмиралтейских верфей.