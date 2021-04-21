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РИА Новости

Северный флот провел учение по спасению судна в Баренцевом море

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Малый корабль ВМФ РФ на учениях в Баренцевом море
Малый корабль ВМФ РФ на учениях в Баренцевом море.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба Северного флота

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Семь судов, вертолет и самолет приняли участие в учении по спасению аварийного корабля в Баренцевом море, сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота.

"В рамках проводимого на Северном флоте командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова флотские спасатели отработали действия сил поисково-спасательного обеспечения по оказанию помощи высокобортному кораблю, получившему аварийные повреждения в море", - говорится в сообщении.

В практической части учения, которая прошла в Баренцевом море возле западной части острова Кильдин, участвовали пять судов обеспечения Северного флота, малый противолодочный корабль "Юнга" Кольской флотилии разнородных сил, морской спасательный буксир "Микула" Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательной службы Росрыболовства, противолодочный самолёт Ил-38 и многоцелевой вертолёт Ми-8МТВ-5 Северного флота.

По замыслу учения большое океанское судно (его роль исполнил носитель глубоководных спасательных аппаратов "Георгий Титов") потеряло ход из-за пожара. На место аварии первым прибыл Ил-38 и сбросил оказавшимся в воде морякам аварийно-спасательное имущество, а поисково-спасательным силам выдал координаты.

Затем к аварийному судну прибыл Ми-8 и сбросил малый морской десантируемый спасательный комплект "ММДСК-1". С борта вертолёта также высадилась группа спасателей, которые отработали приводнение и оказание помощи оказавшимся в воде морякам.

"Морской спасательный буксир "Микула" и спасательное буксирное судно "Алтай" с помощью дальнобойных лафетных стволов обеспечили охлаждение корпуса и ликвидировали возгорание на верхней палубе аварийного судна. В тушении условного пожара также принял участие пожарный катер ПЖК-2055, который подал пенный пламегаситель на борт условно аварийного судна "Георгий Титов" и высадил аварийно-спасательную группу для борьбы с огнём во внутренних помещениях", - говорится в сообщении.

Условную пробоину подводной части корпуса аварийного судна заделала группа водолазов с водолазного катера "Иван Швец", после чего буксиры "Микула" и МБ-100 отработали буксировку "Георгия Титова".

Также военные эвакуировали условно пострадавшего члена экипажа по канатной дороге внутри эвакуационного спасательного контейнера "ЭСК-1" на борт спасательного судна "Алтай".

Крупные учения с участием боевых кораблей, атомных и дизельных подлодок, а также системы ПВО начались в понедельник в Арктике.

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