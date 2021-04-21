Войти
Российская газета

Корабли ЧФ отразили условную атаку штурмовиков в Черном море

237
0
0
Фрегат "Адмирал Макаров" участвует в параде в День ВМФ РФ на рейде сирийского порта Тартус
Фрегат "Адмирал Макаров" участвует в параде в День ВМФ РФ на рейде сирийского порта Тартус.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Более 20 кораблей Черноморского флота приняли участие в совместных тренировках с авиацией Южного военного округа. Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

В учениях были задействованы фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетные катера, малые противолодочные корабли и большие десантные корабли. Атаку с воздуха на корабельную группировку имитировали три эскадрильи штурмовиков Су-25СМ3.

- Полеты были выполнены на предельно низких высотах в сложных гидрометеорологических условиях, - рассказали на флоте.

Экипажи самолетов, выйдя на боевой курс, выполнили условные пуски ракет по кораблям, а затем ушли от ответного удара корабельных систем противовоздушной обороны.

Корабли ЧФ отразили воздушную атаку, применив активные радиоэлектронные помехи и средства ПВО.

Сообщается, что учения прошли в рамках проверки сил Черноморского флота после зимнего периода обучения. Ранее в Республику Крым были переброшены более 50 самолетов Южного военного округа для участия в контрольной проверке сил ЮВО.


Юлия Крымова (Севастополь)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1135 Буревестник
21631 Буян-М
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
21.04.2021
Более 20 российских кораблей провели учения в Черном море
19.04.2021
Почему Россия закрыла свои территориальные воды в Черном море
19.04.2021
На учения в Крым перебросили подразделения общевойсковой армии с Северного Кавказа
16.04.2021
Российские военные перебросили подразделения 58-й армии на учения в Крым
28.09.2020
Возможна ли очередная война между Россией и Турцией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 16:19
  • 5
Армейский спецназ оснащают бронеавтомобилями "Тайфун-К"
  • 21.04 16:17
  • 2189
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.04 16:12
  • 3
Чемезов сообщил о риске прекращения поставок в РФ электроники в любой момент
  • 21.04 15:52
  • 3
Путин поручил разработать программу научно-технологического развития России
  • 21.04 15:25
  • 1
Раскрыта неизвестная возможность российских атомных «Ясеней»
  • 21.04 13:18
  • 9
Sina (Китай): может ли российская система С-500 перехватывать истребители-невидимки? Две детали дадут ключ к ответу
  • 21.04 12:58
  • 48
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 21.04 12:56
  • 5
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 21.04 11:18
  • 3
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 21.04 09:56
  • 2
Шойгу рассказал об агитационно-пропагандистской акции Минобороны
  • 21.04 08:24
  • 4
Технологии и экспонаты, отобранные по результатам "Дня инноваций ВДВ", представят форуме "Армия-2021"
  • 21.04 03:31
  • 1
Сергей Шойгу рассказал о модернизации вооруженных сил
  • 20.04 23:04
  • 2
Sabah (Турция): «путинская доктрина»
  • 20.04 23:02
  • 1
В Арктике начались крупные военные учения
  • 20.04 21:51
  • 18
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"