Корабли ЧФ отразили условную атаку штурмовиков в Черном море

Фрегат "Адмирал Макаров" участвует в параде в День ВМФ РФ на рейде сирийского порта Тартус.

Более 20 кораблей Черноморского флота приняли участие в совместных тренировках с авиацией Южного военного округа. Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

В учениях были задействованы фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетные катера, малые противолодочные корабли и большие десантные корабли. Атаку с воздуха на корабельную группировку имитировали три эскадрильи штурмовиков Су-25СМ3.

- Полеты были выполнены на предельно низких высотах в сложных гидрометеорологических условиях, - рассказали на флоте.

Экипажи самолетов, выйдя на боевой курс, выполнили условные пуски ракет по кораблям, а затем ушли от ответного удара корабельных систем противовоздушной обороны.

Корабли ЧФ отразили воздушную атаку, применив активные радиоэлектронные помехи и средства ПВО.

Сообщается, что учения прошли в рамках проверки сил Черноморского флота после зимнего периода обучения. Ранее в Республику Крым были переброшены более 50 самолетов Южного военного округа для участия в контрольной проверке сил ЮВО.

Юлия Крымова (Севастополь)