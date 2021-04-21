В Москве прошла отчетно-выборная Конференция Московского РО СоюзМаш России

ЦАМТО, 20 апреля. В ДК "Чайка" ПК "Салют" АО "ОДК" 14 апреля состоялась отчетно-выборная Конференция Московского регионального отделения Союза машиностроителей России.

В Конференции приняли участие 185 делегатов, избранных от местных отделений 9-ти административных округов города Москвы, член Бюро Центрального Совета Союза машиностроителей России, заместитель генерального директора ГК "Ростех" Дмитрий Леликов, первый заместитель руководителя аппарата Бюро Центрального Совета Сергей Иванов, члены Регионального совета, представители органов исполнительной и законодательной власти, образовательных организаций.

В своем приветственном слове член Бюро Центрального Совета Союза машиностроителей России Дмитрий Леликов поздравил участников с избранием их делегатами отчетно-выборной Конференции, подводящей итоги коллективной работы профессионального сообщества в канун VII Съезда Союза машиностроителей России. "Нам всем вместе еще предстоит сложная и напряженная работа по разрешению стоящих перед нами проблем и вызовов. Союз за последние годы значительно обогатил свой опыт, заметно повысил свою работоспособность и стал серьезной общественно-политической силой, выйдя за пределы узкопрофильного отраслевого объединения. Уверен, что Московское региональное отделение Союза всегда будет отличаться творческим порывом, солидарными действиями, заботой о развитии промышленного комплекса страны", – подчеркнул Дмитрий Леликов.

С докладом о результатах деятельности Регионального отделения в отчетном периоде выступил председатель Московского регионального отделения Василий Лапотько.

"Московское региональное отделение – одно из самых крупных и стабильно развивающихся региональных отделений Союза. В состав нашего отделения входит 9671 человек, представителей 247 предприятий промышленности, смежных производств и образовательных организаций. Среди главных задач деятельности Московского отделения были и остаются: участие в формировании стратегии развития машиностроительной отрасли, разработке комплексных мер поддержки предприятий отрасли, участие наших авторитетных консультантов и экспертов в законотворческой деятельности, в работе различных комиссий органов государственной и муниципальной власти", – отметил В.Лапотько.

Особое внимание в докладе В.Лапотько уделил участию членов отделения в мероприятияхЮ инициированных Союзом машиностроителей России: "Неделя без турникетов", Многопрофильная олимпиада для школьников "Звезда", Международный молодежный промышленный Форум "Инженеры будущего", Всероссийская конференция "Будущее машиностроения России", реализации Программы развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов.

"Одной из главных задач нашего отделения остается совместная работа с представителями промышленных предприятий и образовательных организаций в части подготовки высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров для высокотехнологичного производства. За основу нами взята работа по ранней профориентации школьников, развитие детского технического творчества, открытие инженерных классов, вовлечение школьников и студентов в конкурсы профессионального мастерства, системное проведение Всероссийской акции "Неделя без турникетов, которая дает возможность ребятам и их родителям изнутри увидеть предприятия и их работу", – отметил в своем выступлении начальник отдела организационной работы аппарата Регионального совета Евгений Баранов.

Результаты совместной деятельности Регионального отделения и Московского государственного образовательного комплекса – "Первая школа СоюзМаш" доложил делегатам Конференции член Регионального совета Московского регионального отделения Союз машиностроителей России, директор МГОК Игорь Артемьев.

"В 2016 году на площадке нашей общеобразовательной школы была открыта Первая школа СоюзМаш. Работая в тесном контакте с сотрудниками аппарата Регионального совета и промышленными предприятиями, мы за этот период создали 8 кафедр на предприятиях, которые активно работают. В своей образовательной деятельности мы учитываем запросы, поступающие от предприятий, что существенно сказывается на качестве подготовки специалистов отраслей промышленности, привлекаем сотрудников к участию в дополнительном образовании, включаем их в состав экзаменационных комиссий, привлекаем к подготовке к участию ребят в чемпионатах профмастерства всех уровней, включая и мировое первенство. За этот период учащиеся нашей школы завоевали более 400 медалей разного достоинства, есть среди наших ребят чемпионы Европы и мира. Сейчас обучение в школе проходят более 800 учащихся и около 5000 ребят проходят дополнительное образование на наших площадках. Из-за недостаточности площадей мы не можем принять всех желающих. В заключении, я предлагаю делегатам Конференции признать работу Московского регионального отделения Союза удовлетворительной", – отметил Игорь Артемьев.

В рамках Конференции состоялись выборы нового состава Регионального совета Московского РО ООО "СоюзМаш России", региональной ревизионной комиссии. Председателем Московского регионального отделения ООО "Союз машиностроителей России" единогласно переизбран Василий Лапотько.

Сообщение размещено в открытом доступ на сайте Московского регионального отделения Союза машиностроителей России.