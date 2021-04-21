Эскадрильи Су-25СМ3 ЮВО в рамках контрольной проверки совершили перелет в Крым и Астраханскую область

ЦАМТО, 20 апреля. Экипажи Су-25СМ3 авиационной части 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, базирующейся в Ставропольском крае, совершили перелет на оперативные аэродромы Крыма.

В свою очередь, эскадрилья Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО ЮВО с военного аэродрома в Крыму перебазирована на полигон Ашулук в Астраханскую область в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Всего в мероприятиях боевой подготовки задействовано более 50 самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО и морской авиации Черноморского флота.

В ходе плановых летных тактических учений экипажам истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-25СМ3 и Су-34 предстоит выполнить ракетные пуски и бомбометание по морским целям, летный состав должен подтвердить способность выполнения полетов в сложных метеоусловиях, а также полетов на предельно низкой высоте над водной поверхностью.

Кроме того, летчики двух объединений выполняют задачи по сопровождению корабельных ударных групп и действиям в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в акватории Черного моря.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период проводится по утвержденному плану подготовки на 2021 год. В ней участвуют войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссиями вышестоящих органов военного управления также будет проверена укомплектованность и обеспеченность войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки.

Контрольная проверка войск ЮВО направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности, сообщает пресс-служба округа.