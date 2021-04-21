Войти
ЦАМТО

Эскадрильи Су-25СМ3 ЮВО в рамках контрольной проверки совершили перелет в Крым и Астраханскую область

480
0
+1
Су-25СМ3
Су-25СМ3.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 20 апреля. Экипажи Су-25СМ3 авиационной части 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, базирующейся в Ставропольском крае, совершили перелет на оперативные аэродромы Крыма.

В свою очередь, эскадрилья Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО ЮВО с военного аэродрома в Крыму перебазирована на полигон Ашулук в Астраханскую область в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Всего в мероприятиях боевой подготовки задействовано более 50 самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО и морской авиации Черноморского флота.

В ходе плановых летных тактических учений экипажам истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-25СМ3 и Су-34 предстоит выполнить ракетные пуски и бомбометание по морским целям, летный состав должен подтвердить способность выполнения полетов в сложных метеоусловиях, а также полетов на предельно низкой высоте над водной поверхностью.

Кроме того, летчики двух объединений выполняют задачи по сопровождению корабельных ударных групп и действиям в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в акватории Черного моря.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период проводится по утвержденному плану подготовки на 2021 год. В ней участвуют войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссиями вышестоящих органов военного управления также будет проверена укомплектованность и обеспеченность войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки.

Контрольная проверка войск ЮВО направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности, сообщает пресс-служба округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Су-24
Су-24М
Су-25
Су-27
Су-30
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
КФ
ЧФ
Похожие новости
19.04.2021
Более 50 самолетов задействовано в учениях над Черным морем
19.04.2021
Почему Россия закрыла свои территориальные воды в Черном море
19.04.2021
Более 50 самолетов ЮВО перебазированы в Крым и Астраханскую область в рамках проверки
11.02.2019
Северный Кавказ: когда тыл становится фронтом
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 16:19
  • 5
Армейский спецназ оснащают бронеавтомобилями "Тайфун-К"
  • 21.04 16:17
  • 2189
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.04 16:12
  • 3
Чемезов сообщил о риске прекращения поставок в РФ электроники в любой момент
  • 21.04 15:52
  • 3
Путин поручил разработать программу научно-технологического развития России
  • 21.04 15:25
  • 1
Раскрыта неизвестная возможность российских атомных «Ясеней»
  • 21.04 13:18
  • 9
Sina (Китай): может ли российская система С-500 перехватывать истребители-невидимки? Две детали дадут ключ к ответу
  • 21.04 12:58
  • 48
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 21.04 12:56
  • 5
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 21.04 11:18
  • 3
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 21.04 09:56
  • 2
Шойгу рассказал об агитационно-пропагандистской акции Минобороны
  • 21.04 08:24
  • 4
Технологии и экспонаты, отобранные по результатам "Дня инноваций ВДВ", представят форуме "Армия-2021"
  • 21.04 03:31
  • 1
Сергей Шойгу рассказал о модернизации вооруженных сил
  • 20.04 23:04
  • 2
Sabah (Турция): «путинская доктрина»
  • 20.04 23:02
  • 1
В Арктике начались крупные военные учения
  • 20.04 21:51
  • 18
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"