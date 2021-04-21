The Sun (Великобритания): Влад демонстрирует военную мощь

Россия проводит учения каждый год, но британцам любая подобная деятельность кажется подготовкой Путина к войне с Украиной. Вот и сейчас учения российских военно-воздушных сил воспринимаются как угроза в адрес страны-соседа, хотя проводятся они на российской территории, причем в отдалении от украинских границ.

На фоне усиления опасений по поводу возможной войны российские бомбардировщики-ракетоносцы и истребители в рамках масштабных военных учений «громили Украину»

На фоне роста опасений по поводу возможной войны с Украиной Россия демонстрирует силу, развернув бомбардировщики с ядерным оружием на борту и истребители.

На видеозаписи учений, проведенных по приказу Владимира Путина, показана подготовка воздушного удара по "условному противнику". Одновременно с этим продолжается сосредоточение российских войск на границе.

На спутниковых снимках видно, как к украинской границе стягиваются многотысячные российские войска, готовые к вторжению, если кремлевский авторитарный правитель отдаст приказ.

Это сосредоточение войск называют самым масштабным с тех пор, как семь лет назад из-за захвата украинской территории Россией между двумя странами началась война.

На видеозаписи видно, как в ходе учений высотный истребитель МиГ-31БМ наносит удары по целям ракетами класса "воздух-воздух". Летчики отработали приемы ведения воздушного боя, перехват и пуски ракет по воздушным целям на скорости до 2500 километров в час и на потенциальной высоте в 20 тысяч метров.

"Техника пилотирования отрабатывалась на больших, малых и предельно малых высотах", - сообщили в Министерстве обороны России.

На других видеозаписях видно, как в рамках учений тяжелые стратегические бомбардировщики Ту-160 "Белый лебедь" и Ту-95МС взлетают для отработки запуска крылатых ракет. Эти самолеты обычно базируются в Саратовской области на юге России, но учения проводились на севере страны. Поражение целей отрабатывалось на полигоне в Коми, причем полеты якобы длились семь часов.

Бомбардировщик Ту-160 способен нести на борту до 12 крылатых ракет и осуществлять их пуск с расстояния 3500 километров до цели.

В учениях также были задействованы самолеты-заправщики Ил-78.

Россия заявляет, что нынешняя серия военных учений, проходящих по всей стране, никакой угрозы для ее соседа не представляет.

Демонстрация силы происходит на фоне заявлений в эфире государственного телевидения о том, что захват приграничного региона Украины "неизбежен".

За последний месяц Владимир Путин стянул десятки тысяч военнослужащих и единиц вооружения к границам спорных русскоязычных районов Донбасса, которые отделились от Украины в 2014 году.

Киев обратился в НАТО с призывом ускорить процесс вступления Украины в альянс, чтобы защититься от новой войны, возможность которой он считает вполне реальной.

Украина пригрозила, что если Запад откажется предоставить ей членство в НАТО, она восстановит свой ядерный арсенал, от которого отказалась после распада СССР около 30 лет назад.

По имеющимся сведениям, на фоне опасений по поводу возможного начала войны между Украиной и Россией в мае в Черное море будут направлены британские военные корабли.

С начала года погибли не менее 23 украинских военнослужащих. Для сравнения, потери ВСУ за весь 2020 год составили 50 человек.

Посол России в Великобритании предостерег от "кровавого побоища" на Украине и пообещал, что Россия предпримет ответные действия, если Киев введет войска в Донбасс.

Уилл Стюарт (Will Stewart)