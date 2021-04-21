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Российская газета

СМИ сообщили о залповом пуске ракет с АПЛ "Казань"

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" способны производить залповые пуски крылатых ракет "Калибр-ПЛ" и "Оникс". Речь прежде всего идет о субмарине "Казань".

Именно эта атомная подводная лодка в ноябре прошлого года в ходе государственных испытаний выполнила залп двумя ракетами из вертикальной пусковой установки и торпедного аппарата. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. И добавил, как это было: из вертикальной пусковой установки выпустили крылатую ракету "Калибр-ПЛ" по береговой цели, из торпедного аппарата - "Оникс" по надводной цели. Все запуски признали успешными.

"РГ" уже писала о пуске ракет по морской мишени и по береговой цели, расположенной на полигоне Чижа в Архангельской области. Расстояние - более одной тысячи километров.

"Казань" - первая подводная лодка, построенная по усовершенствованному проекту "Ясень-М". Ее спустили на воду в 2017 году.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Club-S
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Проекты
885 Ясень
Калибр КР
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