Спасательные учения провёл в Арктике Северный флот

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Действия сил поисково-спасательного обеспечения по оказанию помощи высокобортному кораблю, получившему аварийные повреждения в море, отработаны в ходе командно-штабного учений (КШУ) по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, сообщил во вторник Северный флот (СФ).

КШУ идут на Северном флоте под руководством главкома ВМФ России Николая Евменова, их практическая часть состоялась в Баренцевом море возле западной части острова Кильдин недалеко от входа в Кольский залив, сказано в сообщении.

По замыслу учений "на большом океанском судне, роль которого исполнил носитель глубоководных спасательных аппаратов "Георгий Титов", произошёл пожар, в результате которого оно потеряло ход". "Спасателям было необходимо обеспечить тушение пожара, эвакуацию пострадавших моряков и пассажиров, откачать воду из трюма и затопленных помещений аварийного корабля, подать электропитание и взять судно на буксир", - информирует штаб СФ.

Первым к месту условной аварии прибыл экипаж противолодочного самолёта Ил-38, который осуществил поиск аварийного объекта, обнаружил его, выполнил сброс аварийно-спасательного имущества людям, оказавшимся в воде, и выдал координаты аварийного судна поисково-спасательным силам флота.

По целеуказанию от противолодочного самолета дальше действовал многоцелевой вертолёт Ми-8. Он сбросил в районе условной аварии малый морской десантируемый спасательный комплект "ММДСК-1", который впервые применялся в подобном учении и показал свою высокую эффективность в спасении людей на воде. "С борта вертолёта также был высажен парашютный десант группы спасателей, которые прошли специальную подготовку и служат в составе армии ВВС и ПВО Северного флота. Они отработали приводнение и оказание помощи оказавшимся в воде морякам", - говорится в сообщении.

Морской спасательный буксир "Микула" и спасательное буксирное судно "Алтай" с помощью дальнобойных лафетных стволов обеспечили охлаждение корпуса и ликвидировали возгорание на верхней палубе аварийного судна. В тушении также принял участие пожарный катер ПЖК-2055, который подал пенный пламегаситель на борт условно аварийного судна "Георгий Титов" и высадил аварийно-спасательную группу для борьбы с огнём во внутренних помещениях.