Полезной нагрузкой для первого пуска ракеты "Амур" могут стать спутники программы "Сфера"

В Роскосмосе напомнили, что ракету проектируют под определенную стоимость пусковой услуги, поэтому она рассчитана и на иностранных заказчиков

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Спутники по программе "Сфера" должны стать первой полезной нагрузкой метановой ракеты-носителя "Амур" с возвращаемой ступенью. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Как известно, параллельно Роскосмос разрабатывает программу "Сфера", поэтому первой полезной нагрузкой ракеты-носителя "Амур" будут спутники этой группировки", - отметил Блошенко.

Исполнительный директор Роскосмоса напомнил, что ракета проектируется под определенную стоимость пусковой услуги (минимально - $22 млн), поэтому рассчитана и на иностранных заказчиков. "Как только мы защитим эскизный проект, будем готовы представить ракету широкой общественности в макетах, презентациях и обсуждать какие-то пусковые манифесты", - добавил он.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре прошлого года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. В феврале генеральный директор ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что работы по эскизному проектированию метановой ракеты-носителя "Амур" планируется завершить в третьем квартале 2021 года.

"Амур" с многоразовой возвращаемой ступенью будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза против 8,5 у ракет серии "Союз-2".