Войти
ТАСС

Полезной нагрузкой для первого пуска ракеты "Амур" могут стать спутники программы "Сфера"

438
0
0
Александр Блошенко
Александр Блошенко.
Источник изображения: © Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"

В Роскосмосе напомнили, что ракету проектируют под определенную стоимость пусковой услуги, поэтому она рассчитана и на иностранных заказчиков

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Спутники по программе "Сфера" должны стать первой полезной нагрузкой метановой ракеты-носителя "Амур" с возвращаемой ступенью. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Как известно, параллельно Роскосмос разрабатывает программу "Сфера", поэтому первой полезной нагрузкой ракеты-носителя "Амур" будут спутники этой группировки", - отметил Блошенко.

Исполнительный директор Роскосмоса напомнил, что ракета проектируется под определенную стоимость пусковой услуги (минимально - $22 млн), поэтому рассчитана и на иностранных заказчиков. "Как только мы защитим эскизный проект, будем готовы представить ракету широкой общественности в макетах, презентациях и обсуждать какие-то пусковые манифесты", - добавил он.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре прошлого года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. В феврале генеральный директор ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что работы по эскизному проектированию метановой ракеты-носителя "Амур" планируется завершить в третьем квартале 2021 года.

"Амур" с многоразовой возвращаемой ступенью будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза против 8,5 у ракет серии "Союз-2".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
Похожие новости
01.03.2021
Первый запуск спутников OneWeb с Восточного в 2021 году состоится 25 марта
11.12.2020
Запуск спутников OneWeb с Восточного перенесен на сутки
15.05.2020
Российский «Метеор» ожил после удара метеорита
04.04.2016
"Роскосмос": российские ракеты в ближайшие три месяца будут стартовать шесть раз
20.08.2015
Перспективная российская ракета может создать конкуренцию другим разработкам
15.04.2013
Космическая стройка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 16:19
  • 5
Армейский спецназ оснащают бронеавтомобилями "Тайфун-К"
  • 21.04 16:17
  • 2189
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.04 16:12
  • 3
Чемезов сообщил о риске прекращения поставок в РФ электроники в любой момент
  • 21.04 15:52
  • 3
Путин поручил разработать программу научно-технологического развития России
  • 21.04 15:25
  • 1
Раскрыта неизвестная возможность российских атомных «Ясеней»
  • 21.04 13:18
  • 9
Sina (Китай): может ли российская система С-500 перехватывать истребители-невидимки? Две детали дадут ключ к ответу
  • 21.04 12:58
  • 48
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 21.04 12:56
  • 5
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 21.04 11:18
  • 3
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 21.04 09:56
  • 2
Шойгу рассказал об агитационно-пропагандистской акции Минобороны
  • 21.04 08:24
  • 4
Технологии и экспонаты, отобранные по результатам "Дня инноваций ВДВ", представят форуме "Армия-2021"
  • 21.04 03:31
  • 1
Сергей Шойгу рассказал о модернизации вооруженных сил
  • 20.04 23:04
  • 2
Sabah (Турция): «путинская доктрина»
  • 20.04 23:02
  • 1
В Арктике начались крупные военные учения
  • 20.04 21:51
  • 18
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"