Трамп выступил за улучшение отношений США и России

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил о том, что США следует наладить отношения с Россией, а не стимулировать более тесное сотрудничество страны с Китаем. Об этом он заявил во вторник, 20 апреля, в эфире телеканала Fox News.

«Хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным — это отлично. США следует вести дела с Россией вместо того, чтобы подталкивать ее к более тесному сотрудничеству с Китаем», — заявил Дональд Трамп.

Накануне, 19 апреля, стало известно о том, что бывший американский президент Дональд Трамп поддержал вывод войск США из Афганистана, однако раскритиковал решение действующего президента Джо Байдена перенести данную меру с мая на сентябрь.