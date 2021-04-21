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Известия.ru

Трамп выступил за улучшение отношений США и России

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил о том, что США следует наладить отношения с Россией, а не стимулировать более тесное сотрудничество страны с Китаем. Об этом он заявил во вторник, 20 апреля, в эфире телеканала Fox News.

«Хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным — это отлично. США следует вести дела с Россией вместо того, чтобы подталкивать ее к более тесному сотрудничеству с Китаем», — заявил Дональд Трамп.

Накануне, 19 апреля, стало известно о том, что бывший американский президент Дональд Трамп поддержал вывод войск США из Афганистана, однако раскритиковал решение действующего президента Джо Байдена перенести данную меру с мая на сентябрь.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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