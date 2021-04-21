В вооруженных силах РФ продолжаются контрольные проверки

Контрольные военные проверки в органах военного управления, а также соединениях и воинских частях, продолжаются в соответствии с планом подготовки российских Вооруженных сил. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Уточняется, что в течение апреля планируется провести 4048 учений различного масштаба: 812 двусторонних на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы. Подготовка военных осуществляется на территории всех военных округов Северного флота, районов крайнего Севера, Курильских островов и Камчатки.

На западе РФ военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) и Северного флота, количество которых превысило тысячу человек, впервые приняли участие в тактических учениях. Военные Севастопольской бригады ЗВО и Печенгской мотострелковой арктической бригады Северного флота тренировались по части отражения наступления и уничтожения объектов условного противника.

Пехоту поддержали артиллеристы, которые, в свою очередь, с помощью огня из самоходных установок и буксируемых орудий уничтожили выдвигающуюся колонну бронетехники и командные пункты потенциального неприятеля.

В проведении военных учений были задействованы более тысячи военнослужащих, около ста единиц вооружений и военной техники, в число которых вошли боевые вертолеты Ми-8, новые танки Т-80 БВМ, а также беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», 120-мм минометы 2Б-11.

Накануне, 19 апреля, в Арктике стартовали крупные военные учения с задействованием кораблей, автономных подводных лодок и ПВО под руководством главнокомандующего военно-морского флота России адмирала Николая Евменова.

Отмечается, что на первых этапах учений органы Военного северного флота, объединения, соединения и отдельные воинские части приведены в повышенные степени боевой готовности.