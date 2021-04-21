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ТАСС

Источник: атомные подлодки проекта 885М способны стрелять "Калибрами" и "Ониксами" залпом

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АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень-М"
АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень-М".
Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

По словам собеседника агентства, "в ноябре 2020 года в ходе государственных испытаний с "Казани" был выполнен залп, подтвердивший возможность подобного рода пусков"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885М шифр "Ясень-М" способны стрелять залпом крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" и "Оникс". Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в оборонно-промышленном комплексе.

"АПЛ "Казань" проекта 885М в ходе государственных испытаний выполнила залп двумя ракетами из вертикальной пусковой установки и торпедного аппарата", - уточнил он.

По его словам, "в ноябре 2020 года в ходе государственных испытаний с "Казани" был выполнен залп, подтвердивший возможность подобного рода пусков". С вертикальной пусковой установки работала крылатая ракета "Калибр-ПЛ" по береговой цели, из торпедного аппарата была выпущена ракета "Оникс" по надводной цели. По данным источника, обе цели были успешно поражены.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации. Ее не стали комментировать в НПО машиностроения, где разработали и производят "Ониксы".

Ранее сообщалось, что "Казань" будет передана ВМФ России к Дню ВМФ, который в этом году отмечается 25 июля.

Сроки передачи субмарины флоту неоднократно переносились. Согласно ранее существовавшим планам, предполагалось, что субмарина войдет в состав флота до конца 2020 года. Однако в силу ряда причин она не выполнила в установленные сроки запланированную программу государственных испытаний. Известно, что программу пусков крылатых ракет "Калибр" и "Оникс" "Казань" в ходе испытаний выполнила. Других пусков не планируется.

АПЛ "Казань" была спущена на воду на "Севмаше" 31 марта 2017 года. 25 сентября 2018 года вышла на заводские ходовые испытания. Основное ударное вооружение субмарин проекта 885/885М - крылатые ракеты "Оникс", "Калибр", а в перспективе - гиперзвуковые "Цирконы".

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Россия
Продукция
Club-S
Казань АПЛ
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2020-й год
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