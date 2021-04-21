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Известия.ru

Переброска истребителей США в Польшу была проведена в рамках учений

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Американские истребители были переброшены на территорию Польши в рамках военных учений, что никак не связано с событиями, происходящими на российско-украинской границе. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Это стандартные учения, а не ответная реакция на события, происходящие на границе России и Украины или в Крыму», — цитируют представителя американского военного ведомства ТАСС.

В понедельник, 19 апреля, глава польского министерства обороны Мариуш Блащак на своей странице в Twitter сообщил о том, что Европейское командование вооруженных сил США перебросило на территорию страны несколько десятков истребителей F-15 и F-16 в рамках военных учений.

13 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о переброске войск США и НАТО к границам европейской части России. При этом отмечалось, что основной боевой потенциал сосредоточен в Причерноморье и на Балтике, а группировки ВС США усиливаются в Польше и странах Балтии.


14 апреля начальник белорусского Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Виктор Гулевич заявил о продолжении активности НАТО у границ Белоруссии и России.

15 апреля постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич сообщил, что участившиеся маневры НАТО вблизи Украины вызывают беспокойство.

Источники «Известий» в военном ведомстве рассказали 18 апреля, что иностранные самолеты-разведчики и дроны в последние две недели резко активизировали полеты вдоль границ России. Подчеркивалось, что помимо авиатехники США и Великобритании были замечены самолеты и других государств.

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