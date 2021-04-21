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ТАСС

В РФ начались работы по программе развития космических информационных технологий "Сфера"

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: Depositphotos

В Роскосмосе сообщили, что контракты должны быть заключены в течение пары месяцев

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Головные исполнители приступили к работам по программе "Сфера", которая подразумевает создание новых многоспутниковых группировок связи и дистанционного зондирования Земли из космоса. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Головные исполнители по ключевым направлениям уже ведут работу. В частности, идет проектирование аппаратов для создания новых многоспутниковых группировок связи для предоставления услуг интернета вещей "Марафон" и широкополосного доступа "Скиф", - отметил Блошенко.

По словам исполнительного директора Роскосмоса, проходят процедуры по доведению бюджетного финансирования и заключению контрактов. "Уже сформированы техзадания, просчитаны и понятны первоочередные работы", - сказал он.

По его словам, контракты должны быть заключены в течение пары месяцев.

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Тогда он отметил, что РФ планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. В декабре 2020 года источник сообщил ТАСС, что работы на 2021 год уже определены, а доработанная по замечаниям Минфина России программа создания многоспутниковой группировки "Сфера" будет направлена в правительство на утверждение в первом полугодии 2021 года.

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