По ледовому, по шелковому

Россия может с выгодой использовать арктические амбиции Китая

Важным элементом внешнеполитической деятельности КНР является формирование условий для расширения присутствия в Арктике. Для достижения своих целей Пекин наращивает торгово-экономическое взаимодействие с членами Арктического совета, используя их заинтересованность в китайских финансовых ресурсах. Для легитимизации своих действий Китай развернул за рубежом масштабную информационную кампанию, при продвижении которой подчеркивается, что права КНР на развитие Арктического региона основаны на ее долговременном участии в деятельности АС в качестве наблюдателя.

Арктические амбиции

В настоящее время Китай заметно укрепил свои позиции на международной арене. Данное обстоятельство позволяет ему успешно продвигать свою арктическую стратегию. По оценкам американских политологов, председатель КНР Си Цзиньпин отходит от позиции Дэн Сяопина «сдержанной политики» в реализации внешнеполитического курса, придерживаясь позиции «управления в глобальном масштабе» для реализации «политического курса, свойственного великой державе». В связи с этим одним из актуальных направлений деятельности Китая становится реализация национальной стратегии в Арктике.

В рамках китайской геополитической стратегии «Один пояс, один путь» разработан новый проект «Ледяной шелковый путь», нацеленный на расширение сотрудничества Китая с приполярными странами, укрепление его позиции в международных организациях, а также приобретение необходимых преимуществ в процессе отстаивания своих интересов в Арктике.

После получения статуса наблюдателя в Арктическом совете в 2013 году Пекин принимает активное участие в арктической повестке и решает вопросы в таких сферах, как дипломатия, транспорт, наука и техника, метеорология, природные ресурсы, изучение морских проблем. Особое внимание уделяет перспективам открытия коммерческого судоходства в высоких широтах в связи с глобальными изменениями климата на планете. Китайские специалисты полагают, что данное обстоятельство предоставляет любому государству шанс получить доступ к природным ресурсам, сосредоточенным в Арктике.

Белая книга с арктическим прицелом

С 1998-го на регулярной основе (раз в два года) в КНР стали выпускаться Белые книги «Национальная оборона Китая», в которых нашли отражение такие вопросы, как оценка военно-политической обстановки в мире, основы оборонной политики и военного строительства Китая. Не стало исключением и видение Арктического региона, которое последовательно формировалось с появлением каждого нового доктринального документа. Несмотря на то, что в документах 2008, 2010, 2013 годов напрямую не рассматривались взгляды китайского руководства на Арктический регион, их положения полезны для понимания текущего состояния и прогнозирования намерений Китая в области освоения Арктики.

“ К 2020 году китайский оборонно-промышленный комплекс уже разработал образцы техники и боевую экипировку военнослужащих НОАК для действий в условиях экстремально низких температур ”

Так, в изданной в 2008 году Белой книге отмечен рост влияния Китая на мировой арене: «Развитие Китая не может быть отделено от изменений в мире. Благополучность и стабильность в мире нельзя отделить от развития Китая». В Белой книге 2010 года заявлено намерение о создании «с некоторыми дружественными странами» межправительственных структур, курирующих вопросы международного сотрудничества. Особое внимание уделено углублению «добрососедской дружбы и прагматичного сотрудничества» с соседними странами.

В 2013 году китайское правительство обнародовало «Белую книгу по обороне: диверсификация применения вооруженных сил Китая». В документе излагаются положения, отражающие внешнеполитические приоритеты КНР: переход от региональной обороны к «трансрегиональной мобильности», расширение национальных интересов по мере интеграции в мировую экономику. Вновь в документе отмечена роль ВМС в обеспечении возрастающих интересов Пекина, а также названы меры по наращиванию оборонных возможностей: создание авианосного флота, ускоренное развитие авиации, создание легких механизированных подразделений и сил специального назначения в структуре Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В «Белой книге по обороне: военная стратегия Китая» от 2015 года содержится характеристика современной военно-политической ситуации в мире по взглядам китайского военно-политического руководства. В ней есть ряд новых положений и акцентов, относящихся к проецированию силы за пределами национальной территории:

констатируется повышение международного положения и влияния Китая, расширение его стратегических интересов;

выделяются четыре ключевые сферы, в которых Китаю необходимо повышать потенциал своих вооруженных сил: море, космос, киберпространство и ядерная сфера;

впервые защита морских прав и интересов называется в Белой книге в качестве долгосрочной задачи Китая. Акцентируется необходимость придания большей значимости защите морских прав и интересов Китая.

В январе 2017 года Госсовет КНР опубликовал документ «Белая книга по обороне: политика Китая в отношении сотрудничества в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», который обращает внимание на активизацию многостороннего международного сотрудничества, хотя двусторонний формат взаимодействия по тем или иным вопросам более предпочтителен для властей КНР. Это еще раз свидетельствует о пересмотре Пекином места в системе международных отношений и его стремлении усилить роль страны как ответственной мировой державы. Представленная китайским руководством концепция сотрудничества предусматривает укрепление экономического сотрудничества государств, в том числе в рамках выдвинутой КНР инициативы «Один пояс, один путь» (в частности, «Морской шелковый путь» и «Ледяной шелковый путь»).

В 2018 году Госсовет КНР опубликовал официальный документ «Политика Китая в Арктике». В нем Пекин, признавая суверенитет стран Арктического совета над их национальными территориями в Заполярье, подчеркивает наличие законных интересов «других государств» в «справедливом распределении природных ресурсов Северного Ледовитого океана» и «свободном судоходстве» в его акватории. Наряду с этим выражается заинтересованность в получении доступа к ведению геологоразведки и разработки месторождений полезных ископаемых, наращиванию многостороннего сотрудничества по использованию потенциала Крайнего Севера в сфере возобновляемой энергии и развитию арктического туризма. При этом свои действия руководство КНР намерено увязывать с реализацией проекта «Один пояс, один путь» и его «координации с национальными стратегиями приарктических государств в отношении Заполярья».

В документе «Политика Китая в Арктике» Пекин не выдвигает какую-то новую архитектуру безопасности в мире, а лишь предлагает улучшить и модернизировать существующие механизмы. Китай призывает двусторонние военные союзы стать более прозрачными и, избегая конфронтации, играть конструктивную роль в обеспечении мира в Арктическом регионе.

В 2019 году Госсовет КНР опубликовал Белую книгу «Национальная оборона Китая в новую эру». В этом документе значительное место занимает описание нового витка научно-технической революции и промышленных преобразований, породивших такие передовые технологии, как искусственный интеллект, квантовая информация, BigData, облачные вычисления и Интернет вещей. Отмечены новые тенденции в военном деле, которые связаны с необходимостью ведения боевых действий в условиях экстремальных погодных условий.

В документе описаны задачи, поставленные перед НОАК к 2020, 2035 и 2050 годам. Из интересующей нас сферы следует отметить создание систем вооружений и техники, способных действовать в условиях максимально высоких и низких температур. В качестве успешных примеров приведены введенные в эксплуатацию легкий танк тип «15», эсминец типа 052D, истребители «Цзянь-20» и баллистические ракеты средней и большой дальности «Дунфэн-26». Помимо названных задач, в числе приоритетов находится разработка новых образцов авианосцев, боевых самолетов, основных боевых танков.

Военные цели и задачи

К 2020 году китайский оборонно-промышленный комплекс уже разработал образцы техники и боевую экипировку военнослужащих НОАК для действий в условиях экстремально низких температур. Кроме того, Пекин намерен обзавестись постоянно действующим полярным флотом, ускоренные работы по формированию которого уже ведутся. Кроме того, КНР планирует обладать полярной авиацией, чьи самолеты смогут приземляться даже на укороченные взлетно-посадочные полосы.

Китай пока располагает двумя ледоколами. «Сюэлун-1» переоборудовали из грузового судна, построенного в 1993 году на Украине. С 22 июля по 2 августа 2012-го «Снежный дракон» преодолел по Северному морскому пути 2894 морские мили и стал первым в Китае, покорившим этот маршрут. Поход осуществили в рамках масштабной экспедиции в Арктику, длившейся 90 дней. Китайские ученые изучали состояние вод региона. «Сюэлун» дважды подвергался серьезной модернизации. На судне установили новый двигатель и разместили глубоководный спускаемый аппарат. Ожидается, что ледокол останется в строю до 2030 года.

«Сюэлун-2» несколько меньше предшественника. Длина корпуса – 122,5 метра, ширина – 22,3 метра. Дизель-электрическая двигательная система позволяет развивать скорость до 15 узлов в открытой воде и три узла при колке полутораметрового льда. Корабль оснащен современным оборудованием для океанографической съемки, мониторинга полярного ледового покрытия, изучения атмосферных и экологических условий, морского дна, биологических ресурсов. Кроме того, ледокол займется снабжением научных объектов страны в арктических и антарктических регионах.

Китайские политологи не исключают возможность присутствия в арктических акваториях авианосных ударных групп военно-морских сил НОАК в перспективе до 2035 года. Политическое и военное руководство Китая способно обосновать присутствие в регионе своих авианесущих кораблей по аналогии с тем, как США оправдывают присутствие своих ВМС необходимостью защиты международных морских путей.

По мнению китайских военных специалистов, авианосцы, оснащенные трамплином для взлета палубных истребителей, способны успешно решать поставленные задачи в условиях экстремально холодных температур. В то же время проведенные НИОКР показали, что паровые катапульты американских авианосцев работают на холоде с перебоями, что ставит под угрозу выполнение боевых задач. В настоящее время в составе ВМС НОАК находятся два авианосца – «Ляонин» и «Шаньдун». В случае необходимости на их основе уже в настоящее время могут быть сформированы две авианосные ударные группы.

С учетом необходимости деятельности военнослужащих НОАК в условиях экстремально низких температур на соответствующих предприятиях ОПК КНР налажено производство формы одежды «тип 15». Она по цветовой гамме повторяет известное камуфляжное решение Multicam ВС США, маскировочная расцветка соответствует местности района дислокации и позволяет военнослужащим достаточно комфортно выполнять поставленные задачи в условиях низких температур.

Анализ информации из китайских источников позволяет утверждать, что все необходимые компоненты маскировки для обеспечения подразделений, действующих в условиях низких температур, успешно производятся в КНР. Эксперты отмечают достаточно низкую стоимость данной боевой экипировки. Она – включая винтовку, защитный плащ, бронешлем и рюкзак – оценивается китайскими специалистами в сумму около 9400 юаней (около 1500 долларов США). Половина стоимости приходится на стрелковое оружие QBZ-95 – стандартную китайскую автоматическую винтовку стоимостью около 4300 юаней, а стоимость бронешлема военнослужащего – около 1580 юаней.

Для перемещений личного состава НОАК по заснеженной местности используются снегоходы национального производства «Баома».

В целях выполнения задач противовоздушной и противоракетной обороны в условиях экстремально низких температур разработаны ЗРК «Хунци-9». С учетом обеспечения незаметности нахождения комплексов на своих позициях они имеют маскировку, выполненную либо в синем, либо в белом цвете.

В заключение отметим, что возможность участия КНР в военном конфликте в Арктике снижают не только существующие экономические риски, но и отсутствие технических возможностей вести полноценную военную деятельность в Заполярье. В связи с этим в ближайшей перспективе основным инструментом арктической политики КНР останется «мягкая сила».

Кроме того, анализ китайских источников показывает малую степень освещенности национальных разработок вооружения и военной техники для действий в условиях низких температур и, напротив, значительный интерес обозревателей китайских военно-технических изданий к освещению НИОКР и производства техники, производимой за рубежом.

Перспективы арктической деятельности

Говоря о перспективах развития китайской арктической политики на ближайшие 5–10 лет, следует учитывать, что общее социально-экономическое развитие КНР по-прежнему измеряется пятилетками. Поэтому и в случае с Арктикой следует структурировать и различать общие перспективные задачи КНР и прогнозы их реализации соответственно на текущую 14-ю (2021–2025 годы) и последующие пятилетки. Исходя из этого приоритетными для Китая целями и задачами в первой половине 2020-х годов можно назвать:

развитие и совершенствование национальной арктической политики в научно-экспертных и политико-правовых дискуссиях по региону, касающихся прежде всего уточнения и окончательной стабилизации ее статуса как объекта международного права, противодействие попыткам «раздела» СЛО полярными странами за счет расширения границ их арктического шельфа, ориентацию мирового сообщества (через СМИ, интернет-ресурсы и т. п.) на максимально возможную интернационализацию Арктики как «достояния всего человечества»;

реализацию статуса постоянного наблюдателя Арктического совета, в том числе за счет агрессивного лоббирования и расширения круга поддержки своих интересов за счет малых арктических стран – членов совета;

умеренное форсирование двустороннего переговорного процесса с отдельными арктическими государствами по научно-исследовательским, ресурсным и транспортным проектам освоения региона.

Предполагается, что во второй половине 2020-х годов наиболее вероятными приоритетами Китая в Арктике будут:

строительство и эксплуатация системы постоянно действующих исследовательских полярных станций в Арктике, расположенных на взятых в долгосрочную аренду у арктических стран территориях;

обеспечение постоянного военно-стратегического присутствия Китая в арктических полярных широтах, в частности за счет освоения модернизированными ВМС КНР морских путей в Северном Ледовитом океане, а также Северо-Западного прохода (между Гренландией и Канадой) как кратчайшего пути между Тихим и Атлантическим океанами;

охрана новых северных морских путей между Китаем и в целом Восточной Азией – с одной стороны, Европой и Америкой – с другой.

Несмотря на ожидаемое усиление противодействия со стороны Китая территориальным притязаниям арктических государств, маловероятно, что Китай захочет стать одной из воюющих за Арктику сторон или всерьез будет выдвигать территориальные претензии в этом регионе. Исходя из глобальных геостратегических и национальных экономических интересов России представляется возможным констатировать:

Россия как крупнейшая по территории и минерально-ресурсным запасам держава мира как одна из арктических стран имеет ныне уникальную возможность: в условиях дефицита собственных средств для полномасштабного освоения данных запасов использовать в этих целях избыточные финансовые, трудовые, технологические и прочие ресурсы Китая, привлекая его;

российскому политическому руководству необходимо использовать конструктивный потенциал российско-китайского стратегического партнерства на арктическом направлении в качестве одного из драйверов догоняющего развития и модернизации экономики;

в настоящее время многое зависит от политической воли, как, впрочем, и в механизмах ее реализации в российско-китайских отношениях. Учитывая конкуренцию за финансовые ресурсы Китая среди арктических стран, промедление в решении данного вопроса может обернуться весьма ощутимыми материальными потерями для России.

Безусловно, такие внешнеполитические направления, как Африка, Средняя Азия и Ближний Восток, не станут менее значимы для Пекина, так как совместно с полярной политикой образуют единую глобальную стратегию. Использование Северного морского пути предполагает значительные выгоды для Китая, экономика которого в большой степени ориентирована на использование морского транспорта. РФ и КНР намерены содействовать сотрудничеству в Арктике в интересах ее устойчивого развития, расширять масштабы освоения и использования арктических судоходных маршрутов на основе прав и с учетом интересов прибрежных государств. Примером такого взаимодействия стал проект «Арктик СПГ-2».

Мало освещаемым в СМИ КНР является аспект китайского военного присутствия в Арктике. Китайские специалисты дают очень сдержанные оценки в отношении возможностей по деятельности военных контингентов в Арктическом регионе. В настоящее время многое зависит от перспектив российско-китайских отношений, которые можно охарактеризовать китайской поговоркой «Горячо в политике, холодно в экономике». Учитывая текущую международную конкуренцию за финансовые ресурсы Китая среди арктических стран, все более становится насущным вопрос о российско-китайской кооперации в Арктическом регионе.

Роман Кошкин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (877) за 20 апреля 2021 года