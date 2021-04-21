Как аборигены встретят «Кука»

Каждый из американских эсминцев несет до 56 крылатых ракет «Томагавк»

На момент, когда готовились эти строки, поступило сообщение, что американцы вроде бы раздумали входить своими двумя эсминцами в Черное море, отказавшись от первоначальных замыслов. Но, может, уже завтра планы переменятся. Кто и как окажет им тогда соответствующий прием?

Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook («Дональд Кук») – один из двух американских боевых кораблей, направленных в Черное море, пока зашел на базу «Суда-Бэй» на греческом острове Крит. Что следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS). Местоположение второго корабля – эсминца Roosevelt («Рузвельт») в данный момент пока неизвестно.

По данным МИДа Турции, корабли должны были войти в Черное море 14 и 15 апреля и пробыть там до 4–5 мая. Это, повторим, далеко не первый их визит в Черное море. Увы, далеко не дружественный. Потому что несут они на своих палубах не цветы мира и даже не рыболовные снасти.

“ Благодаря своим боевым возможностям эсминцы способны вести скоротечный трехмерный бой с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны ”

Для понимания возможностей этих военных боевых судов сообщим, что каждый из них может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи километров. Кроме того, они оснащены системой противоракетной обороны «Иджис». Благодаря своим боевым возможностям эсминцы способны вести скоротечный трехмерный бой с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.

В связи с этим заместитель главы МИДа РФ Сергей Рябков назвал заход американских кораблей в акваторию Черного моря провокацией: «Я знаю одно – американским кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего, это сугубо провокационное мероприятие. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится. Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет».

Ну а что в связи с этим предпринимает командование Южного военного округа и Черноморского флота?

13 апреля из главной базы Черноморского флота в море вышел носитель КР «Калибр-НК» фрегат «Адмирал Макаров» под командованием капитана 2-го ранга Сергея Романенко. Он получил задачу осуществлять слежение за эсминцами ВМС США. Этот офицер прошел хорошую школу на последнем «поющем фрегате» – сторожевом корабле «Сметливый», где был старшим помощником командира и не раз в этом качестве выполнял подобные задачи. Натовские гости даже жаловались на решительные действия этого корабля, который смог не только отследить их маневры в Черном море, но и воспрепятствовать учебно-боевым планам натовской эскадры.

Фото: google.com

Более того, к решению задач готов и другой носитель ракет «Калибр-НК» – экипаж фрегата «Адмирал Эссен» под командованием капитана 2-го ранга Александра Смирнова. Недавно он успешно провел подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по береговым целям, расположенным на крымском межвидовом полигоне Опук. Об этом сообщил командир дивизии надводных кораблей ЧФ капитан 1-го ранга Сергей Тронев, выходивший в море на этом фрегате. Стрельбы, по его словам, прошли успешно и в рамках контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения. Ведущее корабельное соединение ЧФ Сергея Тронева готово в случае необходимости быстро нарастить силы в Черном море.

Восстановили свою техническую готовность после длительного ремонта флагман флота ГРКР «Москва» под командованием гвардии капитана 1-го ранга Антона Куприна и сторожевой корабль «Ладный», возглавляемый капитаном 3-го ранга Павлом Юганцевым. Оба корабля недавно в период строгой проверки выходили в море и решали поставленные задачи. Завершает свою боевую службу в дальней морской зоне и экипаж фрегата «Адмирал Григорович» под командованием капитана 3-го ранга Константина Аксенова. Он готов к возвращению из Средиземного моря. Словом, черноморцам есть что противопоставить эсминцам ВМС США.

В готовности к действиям находятся и отдельная бригада подводных лодок, береговая ракетная бригада, оснащенная подвижными комплексами «Бал» и «Бастион». Несет свою вахту Крымская дивизия ПВО, оснащенная новейшими подвижными комплексами С-400 «Триумф», авиадивизия Южного военного округа, размещенная в Крыму.

Экипаж «Дональда Кука», думается, еще не забыл исторический облет своего корабля нашим Су-24 в апреле 2014 года. Исполняется ровно семь лет этому знаковому событию. Пентагон признал, что имитация атаки Су-24 на эсминец ВМС США произвела деморализующий эффект на экипаж корабля.

Владимир Пасякин, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (877) за 20 апреля 2021 года