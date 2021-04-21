Войти
Военно-промышленный курьер

Как аборигены встретят «Кука»

438
0
0
Источник изображения: Фото: google.com

Каждый из американских эсминцев несет до 56 крылатых ракет «Томагавк»

На момент, когда готовились эти строки, поступило сообщение, что американцы вроде бы раздумали входить своими двумя эсминцами в Черное море, отказавшись от первоначальных замыслов. Но, может, уже завтра планы переменятся. Кто и как окажет им тогда соответствующий прием?

Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook («Дональд Кук») – один из двух американских боевых кораблей, направленных в Черное море, пока зашел на базу «Суда-Бэй» на греческом острове Крит. Что следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS). Местоположение второго корабля – эсминца Roosevelt («Рузвельт») в данный момент пока неизвестно.

По данным МИДа Турции, корабли должны были войти в Черное море 14 и 15 апреля и пробыть там до 4–5 мая. Это, повторим, далеко не первый их визит в Черное море. Увы, далеко не дружественный. Потому что несут они на своих палубах не цветы мира и даже не рыболовные снасти.

“ Благодаря своим боевым возможностям эсминцы способны вести скоротечный трехмерный бой с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны ”

Для понимания возможностей этих военных боевых судов сообщим, что каждый из них может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи километров. Кроме того, они оснащены системой противоракетной обороны «Иджис». Благодаря своим боевым возможностям эсминцы способны вести скоротечный трехмерный бой с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.

В связи с этим заместитель главы МИДа РФ Сергей Рябков назвал заход американских кораблей в акваторию Черного моря провокацией: «Я знаю одно – американским кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего, это сугубо провокационное мероприятие. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится. Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет».

Ну а что в связи с этим предпринимает командование Южного военного округа и Черноморского флота?

13 апреля из главной базы Черноморского флота в море вышел носитель КР «Калибр-НК» фрегат «Адмирал Макаров» под командованием капитана 2-го ранга Сергея Романенко. Он получил задачу осуществлять слежение за эсминцами ВМС США. Этот офицер прошел хорошую школу на последнем «поющем фрегате» – сторожевом корабле «Сметливый», где был старшим помощником командира и не раз в этом качестве выполнял подобные задачи. Натовские гости даже жаловались на решительные действия этого корабля, который смог не только отследить их маневры в Черном море, но и воспрепятствовать учебно-боевым планам натовской эскадры.

Фото: google.com

Более того, к решению задач готов и другой носитель ракет «Калибр-НК» – экипаж фрегата «Адмирал Эссен» под командованием капитана 2-го ранга Александра Смирнова. Недавно он успешно провел подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по береговым целям, расположенным на крымском межвидовом полигоне Опук. Об этом сообщил командир дивизии надводных кораблей ЧФ капитан 1-го ранга Сергей Тронев, выходивший в море на этом фрегате. Стрельбы, по его словам, прошли успешно и в рамках контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения. Ведущее корабельное соединение ЧФ Сергея Тронева готово в случае необходимости быстро нарастить силы в Черном море.

Восстановили свою техническую готовность после длительного ремонта флагман флота ГРКР «Москва» под командованием гвардии капитана 1-го ранга Антона Куприна и сторожевой корабль «Ладный», возглавляемый капитаном 3-го ранга Павлом Юганцевым. Оба корабля недавно в период строгой проверки выходили в море и решали поставленные задачи. Завершает свою боевую службу в дальней морской зоне и экипаж фрегата «Адмирал Григорович» под командованием капитана 3-го ранга Константина Аксенова. Он готов к возвращению из Средиземного моря. Словом, черноморцам есть что противопоставить эсминцам ВМС США.

В готовности к действиям находятся и отдельная бригада подводных лодок, береговая ракетная бригада, оснащенная подвижными комплексами «Бал» и «Бастион». Несет свою вахту Крымская дивизия ПВО, оснащенная новейшими подвижными комплексами С-400 «Триумф», авиадивизия Южного военного округа, размещенная в Крыму.

Экипаж «Дональда Кука», думается, еще не забыл исторический облет своего корабля нашим Су-24 в апреле 2014 года. Исполняется ровно семь лет этому знаковому событию. Пентагон признал, что имитация атаки Су-24 на эсминец ВМС США произвела деморализующий эффект на экипаж корабля.


Владимир Пасякин, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (877) за 20 апреля 2021 года

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
США
Турция
Продукция
3М-54
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Club-N
Бал РК
Бастион
Иджис
С-400 Триумф
Су-24
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1135 Буревестник
Калибр КР
ЧФ
Похожие новости
12.04.2021
Зачем CША снова отправили свои корабли в Черное море
07.04.2021
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
23.03.2021
Зачем США и их союзники устраивают учения у морских границ России
22.03.2021
Угрожают ли России учения НАТО в Черном море
25.01.2021
Заход эсминца США в Черное море не остался без внимания наших моряков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 16:19
  • 5
Армейский спецназ оснащают бронеавтомобилями "Тайфун-К"
  • 21.04 16:17
  • 2189
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.04 16:12
  • 3
Чемезов сообщил о риске прекращения поставок в РФ электроники в любой момент
  • 21.04 15:52
  • 3
Путин поручил разработать программу научно-технологического развития России
  • 21.04 15:25
  • 1
Раскрыта неизвестная возможность российских атомных «Ясеней»
  • 21.04 13:18
  • 9
Sina (Китай): может ли российская система С-500 перехватывать истребители-невидимки? Две детали дадут ключ к ответу
  • 21.04 12:58
  • 48
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 21.04 12:56
  • 5
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 21.04 11:18
  • 3
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 21.04 09:56
  • 2
Шойгу рассказал об агитационно-пропагандистской акции Минобороны
  • 21.04 08:24
  • 4
Технологии и экспонаты, отобранные по результатам "Дня инноваций ВДВ", представят форуме "Армия-2021"
  • 21.04 03:31
  • 1
Сергей Шойгу рассказал о модернизации вооруженных сил
  • 20.04 23:04
  • 2
Sabah (Турция): «путинская доктрина»
  • 20.04 23:02
  • 1
В Арктике начались крупные военные учения
  • 20.04 21:51
  • 18
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"