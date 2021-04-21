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Известия.ru

ВКС России нанесли удар по боевикам под Пальмирой

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

ВКС России нанесли удар по базе подготовки террористов под Пальмирой, в результате были уничтожены до 200 боевиков и около 500 кг боеприпасов. Об этом сообщил в понедельник, 19 апреля заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, боевики создали замаскированную базу северо-восточнее Пальмиры, на которой формировались боевые группы для проведения терактов в различных регионах страны, а также изготовлялись самодельные взрывные устройства.

Карпов отметил, что после того, как разведданные о местонахождении базы террористов были подтверждены, самолеты ВКС нанесли по объекту удары.

«В результате… уничтожены два укрытия, до 200 боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также около 500 кг боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств», — сказал замруководителя центра.

Он добавил, что незаконные вооруженные формирования планируют теракты и нападения на госучреждения в крупных городах для дестабилизации ситуации в стране в преддверии выборов президента Сирии.

Контр-адмирал отметил, что подготовка террористов ведется в тренировочных лагерях на неподконтрольных сирийским властям территориях, в том числе в зоне Эт-Танф, которую контролируют вооруженные силы США.


По его словам, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 33 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

Ранее в апреле стало известно, что выборы президента Сирии пройдут 26 мая, выдвижение кандидатов началось с 19 апреля. 17 марта сообщалось, что Сирия организует президентские выборы так, чтобы проголосовать смог каждый гражданин страны, включая тех, кто остался на территориях, неподконтрольных Дамаску, или вынужден был покинуть САР.

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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
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