Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов

Переизбыток мощностей может привести к снижению цен на билеты на российские курорты

В этом году парк российских авиакомпаний пополнят более 90 самолетов. Об этом «Известиям» рассказали перевозчики и источники в компаниях. Такая провозная емкость может стать еще более избыточной на фоне кризиса и закрытых границ со многими странами. Однако лишние мощности способны сдерживать стоимость авиабилетов, указали эксперты. Перевозчики могут начать снижать цены уже летом, ожидают специалисты.

Большое пополнение

Российские авиакомпании на фоне беспрецедентного кризиса в отрасли в 2021 году готовятся принять более 90 самолетов, подсчитали «Известия» на основе данных перевозчиков и источников.

В 2021 году S7 Airlines планирует получить девять новейших Airbus A320/321neo, сообщил «Известиям» представитель компании. По его словам, из парка будет выведено шесть воздушных судов. «Уральские авиалинии» ожидают поставки семи воздушных судов: трех Airbus A321neo, двух Airbus A320 и двух Boeing 737-800, уточнили в авиакомпании. При этом будут выведены из парка пять Airbus А320/А321. Авиакомпания Utair также запланировала пополнение парка семью Boeing 737, один из которых поступил в марте, рассказал представитель перевозчика.

Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

«Аэрофлот» в этом году планирует получить три Airbus A350, следует из документов на сайте госзакупок. Также компания в апреле сообщила о поставке в мае одного Boeing 777. Кроме того, по словам источника «Известий в группе «Аэрофлот», в этом году также ожидается приход девяти Airbus A320/321neo. В компании не ответили на запрос «Известий».

В начале января глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в 2021 году промышленность должна поставить компаниям 37 Superjet 100 (SSJ-100). Представитель производителя российских самолетов — корпорации «Иркут» сообщил «Известиям», что крупнейшими получателями этих машин станут авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и Red Wings (принадлежит госкорпорации Ростех). Также несколько самолетов получит ростовский авиаперевозчик «Азимут». На запрос «Известий» там не ответили.

В конце декабря глава Red Wings Евгений Ключарев говорил, что в 2021 году флот авиакомпании вырастет с 19 до 39 самолетов за счет поставки 12 SSJ-100, пяти Airbus A321 и трех Boeing 777. В апреле-мае компания получит один Airbus 321, четыре SSJ-100, а также три Вoeing 777, один из которых уже пришел, уточнил представитель авиакомпании. По словам источника в отрасли, в этом году Red Wings будет поставлено больше 12 SSJ-100.

Парк дальневосточной авиакомпании (сейчас создается на базе «Авроры») в этом году должны пополнить четыре самолета: один SSJ-100 и три канадских DHC-8, следует из концепции развития компании до 2025 года (есть у «Известий»). «ИрАэро» в 2021-м вернула два SSJ-100 лизингодателю и теперь ведет переговоры о пополнении флота, сообщил «Известиям» представитель компании, уточнив, что рассматривается лизинг Airbus 319. По его словам, есть потребность в двух-трех таких самолетах. Иркутская авиакомпания «Ангара» в этом году на замену пяти Ан-148 возьмет в аренду три Ан-24, сообщил «Известиям» глава компании Сергей Саламатов.

Самолет Airbus A-321 авиакомпании Red Wings Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Smartavia получила 16 апреля первый из трех Airbus A320neo, остальные два ожидаются до конца года, уточнил представитель авиакомпании. По его словам, рынок внутренних перевозок с переходом на летнее расписание отличается оживлением — спрос на полеты постепенно растет после глубокого спада, вызванного пандемией коронавируса.

— Маршрутная сеть Smartavia в этом высоком сезоне расширяется в географической плоскости, и с точки зрения частоты полетов на традиционных и новых маршрутах. Так что увеличение самолетного парка — процесс естественный, — пояснил он.

Чартерные перевозчики Azur Air, Nordwind, I-Fly и Pegas Fly на запрос «Известий» не ответили. По словам источника «Известий» в отрасли, Azur Air ожидает поставки как минимум трех самолетов: одного Boeing 757 двух Boeing 777, а Nordwind — по меньшей мере одного Аirbus A330.

Набрать по дешевке

Часть поставок новых самолетов связана с замещением планово-выбывающей емкости, а часть — это поставка новой техники в ближнемагистральном сегменте, считает старший эксперт Bain & Company Сергей Зайцев. По его словам, авиакомпании провели работу над оптимизацией парка в нынешней ситуации и перенесли или отказались от поставок избыточных мощностей, где это было возможно без значительных потерь. В некоторых случаях по условиям договора отказ от поставок может принести гораздо больше убытков, чем использование новых самолетов, объяснил эксперт.

За 2020 год на мировом рынке высвободился большой объем самолетов, что позволило наиболее финансово устойчивым компаниям обновить свой флот на выгодных условиях, сказал директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин.

Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании «Россия» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

С учетом кризисной ситуации на рынке и проблем, с которыми столкнулась американская корпорация Boeing, сформировался рынок заказчика и у авиакомпаний появилась возможность контрактовать парк на выгодных условиях, заменяя старые борты или договариваясь о поставках на будущее, добавил Сергей Зайцев.

По данным отраслевого аналитического агентства Ishka, рыночная стоимость десятилетних самолетов Airbus A321 и Boeing 737-800 в феврале 2021-го к январю 2020 года снизилась на 26%, а арендные ставки по ним — на 37-38%.

Последствия избытка

Поставка дополнительных самолетов еще больше обострит проблему избыточной провозной емкости на рынке, особенно в условиях, когда российские авиакомпании вынуждены летать в основном по России, сказал ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко. По его словам, перевозчики ожидают, что заграница скоро откроется, а денег у людей завтра станет больше, чем вчера. Но ничего подобного не происходит — самолеты выставляются туда, где есть хоть какой-то спрос. В этом году это юг страны.

Избыток провозных емкостей на рынке негативно сказывается на доходности перевозок, сказал представитель S7 Airlines. По оценке авиакомпании, он связан в первую очередь с ограничением международного авиасообщения, а не с графиком поставок воздушных судов.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев полагает, что время для увеличения парка сейчас не лучшее, так как объем перевозок на докризисный уровень не вышел и вряд ли выйдет в этом году. По его словам, главный риск роста провозной емкости для авиакомпаний заключается в том, что увеличение предложения не позволит скорректировать тарифы, поднять доходную ставку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Источник изображения: iz.ru

Весь спрос, который накопился еще в прошлом году, реализуется сейчас на внутрироссийских направлениях, утверждает Андрей Крамаренко. Даже если авиакомпании выставят все свои емкости на отечественные туристические направления, а местные аэропорты обслужат все эти рейсы, пассажирам может просто не хватить жилья на курортах. Гостиниц там больше не стало, и построить их за три месяца нельзя, пояснил эксперт.

— Закончится все это тем, что перевозчики не найдут своего пассажира. Не потому, что он не готов лететь, а потому, что ближе к лету выяснится, что ему негде жить. Тогда цены на авиабилеты упадут, — спрогнозировал Андрей Крамаренко.

Традиционно зимой авиакомпании получают убыток, а летом — прибыль, напомнил эксперт. Но в этом году если Турция не откроется, многие перевозчики будут снова убыточны, так как российские курорты не смогут вместить всех желающих. К зиме авиакомпании столкнутся с отсутствием ликвидности, ожидает эксперт.

Максим Талавринов