Ударная беспилотная

«Корсар», «Орион», «Альтиус» вооружены и очень опасны

Длительное время Россия плелась в хвосте стран, которые выпускают беспилотные летательные аппараты. И если с разведывательными дронами у нас дело начало как-то налаживаться, то с ударными долго была беда. В определенной степени это стало следствием стратегии предыдущего министра обороны Анатолия Сердюкова: закупать новое вооружение за границей, наплевав на отечественных производителей. Действительно практически все БЛА до определенного момента у нас были израильскими. Однако лед тронулся. У нас есть три ударных беспилотника трех различных весовых категорий, которые, как говорится, не стыдно показать. И в первую очередь противнику.

«Орион»

Когда вспыхнула мода на беспилотники, к их разработке подключилось множество свежеиспеченных компаний. Без какого бы то ни было опыта, а зачастую и без приемлемой производственной базы. По большей части это были «однодневки», которые просуществовали от года до трех, обивая пороги военного ведомства с «прорывными проектами». Единицы выжили и создали вполне работоспособные машины.

Правда, петербургскую компанию «Кронштадт», создавшую разведывательно-ударный дрон «Орион», к совсем уж молодым да ранним не отнесешь. Ее история началась в 2005 году в недрах компании «Транзас», созданной в 1990-м для разработки и производства морского электронного оборудования. Там и появилось отделение БЛА. Замах у новичков был серьезный. Сразу же взялись в инициативном порядке за создание дрона «Дозор-600» массой почти в тонну. И даже научили его летать. Однако Минобороны он не устроил из-за невысокой полезной нагрузки, чуть превышавшей 100 килограммов.

Тем не менее в 2011 году «Транзас» выиграл тендер на разработку среднего высотного разведывательно-ударного беспилотника «Орион». Работы продолжились в компании «Кронштадт», которая выделилась из «Танзаса» в 2015 году. И тут же перспективную новоиспеченную компанию купила АФК «Система». События развивались довольно стремительно, чему способствовал опыт, полученный компанией при разработке «первого блина» – дрона «Дозор-600». В 2015-м был готов опытный образец. Через год он совершил первый полет. В 2017-м на салоне «МАКС» была представлена экспортная модификация «Ориона». В 2018 году для него уже было готово вооружение. Тогда же дрон отправился на испытания в Сирию, но лишь в качестве разведывательной, но не ударной машины. Тем не менее в 2019-м министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что «Орион» в Сирии успешно отбомбился.

“ Во время корейской войны истребитель Lockheed F-94 Starfire, пытаясь зайти в хвост По-2, был вынужден снизить скорость ниже 160 километров в час, что привело к сваливанию и крушению «Звездного огня» ”

А уже в 2020 году дрон работал уже как подлинный профессионал, совершая ночные налеты на протурецких боевиков, которые занимались переправкой в Турцию нефти, то есть ее контрабандой, в районе Тархин. Все делалось виртуозно, с высочайшей точностью. Подрывались грузовики с нефтью и при этом отсутствовали жертвы среди мирного населения.

Военные «Орионом» остались довольны. И в 2020 году он был принят на вооружение. Более того, в декабре прошлого года было развернуто серийное производство на основании подписанного с Минобороны контракта.

Необходимо сказать, что «Орион» не столь и оригинальная машина. При его разработке посматривали на американский ударный дрон MQ-1 Predator. То есть вослед уже практически ушедшему поезду, поскольку «Предейтор» вывели из эксплуатации в 2018 году. Отставание в начале эксплуатации получилось 15-летним.

Планер у «Ориона» весьма похож на американский. Да и поршневой мотор на первые образцы устанавливался точно такой же – Rotax 914 мощностью 115 лошадиных сил. Но потом, когда отношения с США покатились под откос, компанией «Агат» и Центральным институтом авиационного моторостроения был создан аналогичный двигатель – АПД-110/120 мощностью 120 лошадиных сил. Правда, в «Орионе» реализовано и достаточное количество своих конструкторских идей.

Так что это, разумеется, российская машина. Точно так же турки называют «Байрактар» своим, хоть при создании его конструкторы тоже посматривали на MQ-1 Predator. И также используют до сих пор заокеанский двигатель Rotax 914.

Поэтому любопытно сравнить «Орион» с «Байрактаром», который турки по непонятной причине называют лучшим в мире и о котором сами они слагают легенды. Габариты «Ориона» побольше. Максимальная взлетная масса – 1000 килограммов, что на 350 килограммов больше, чем у турка. Соответственно больше и полезная нагрузка – 250 килограммов против 150. И далее: максимальная скорость – 200 километров в час – 220, потолок – 7500 метров – 8200, максимальное удаление от наземного пункта управления – 250 километров (300 км с БЛА-ретранслятором) – 150 километров, продолжительность полета – 24 часа – 24.

У «Ориона» более разнообразный арсенал вооружения массой 20 и 50 килограммов: две корректируемые бомбы, одна планирующая и одна свободнопадающая, а также авиационная ракета с различными БЧ и ГСН. У «Байрактара» одна ракета массой 40 килограммов и две планирующие бомбы массой 22 и 8 килограммов. Ну а эффективность прицельной системы и разведывательной аппаратуры «Ориона» в полной мере проверили в Сирии.

Если же сравнивать обе машины с американским «Предейтором», то они, примерно сравнявшись по летным параметрам, сильно уступают в дальности, которая у американца равна 740 километров. Но, разумеется, с системой ретрансляторов. А вот специальное облегченное вооружение для него не создавали. Он способен нести лишь две противотанковые ракеты. И это вполне понятно – машина создавалась для спецопераций, для диверсионной деятельности, а не для боевых сражений.

«Альтиус»

Разведывательно-ударный беспилотник «Альтиус» относится уже к тяжелым машинам. Его взлетный вес достигает пяти тонн, а полезная нагрузка – тонны.

vpk-news.ru

Вообще-то до 2018 года эта машина называлась «Альтаиром». И разрабатывал ее с 2011-го казанский авиационный ОКБ имени М. П. Симонова. Это предприятие еще с советского периода имело опыт создания дистанционно управляемых беспилотных аппаратов. Именно это ОКБ разработало летающие самолеты-мишени на базе МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21 и других серийных машин.

В 2016 году беспилотник впервые поднялся в небо. Затем был построен второй прототип. Начались летные испытания «Альтаира», которые сулили передачу первых машин в армию для опытной эксплуатации. Все шло нормальным образом, по графику, что при разработке столь сложной техники, к сожалению, встречается не столь часто.

И вдруг испытания прервали. Главного конструктора Александра Гомзина арестовали, обвинив в хищениях. Когда хищений не обнаружилось и Гомзина освободили, стало понятно, что готовую разработку таким образом намеревается отобрать казанское отделение Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Это в результате и было осуществлено при содействии крупных фигур даже не регионального, а федерального масштаба. При этом ведущих сотрудников, занимавшихся проектированием «Альтаира», переманили в УЗГА.

Так «Альтаир» сталь «Альтиусом». И в августе 2019 года беспилотник опять взлетел, что было представлено в пресс-релизе Минобороны как первый полет «Альтиуса». Разумеется, это так, потому что раньше летал «Альтаир».

Как утверждают источники различных СМИ и в ОПК, и в оборонном ведомстве, «Альтиус» обладает искусственным интеллектом. Без этого никак, поскольку он имеет дальность полета 10 тысяч километров, то есть оторван от связи с наземными операторами. Однако представляется, что это все же не ИИ, а полет по предварительно заданной программе с использованием инерциальной системы управления полетом и с коррекцией по сигналам ГЛОНАСС. Именно так работает американский стратегический разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk, радиус полета которого достигает 5,5 тысячи километров. Если же доверить ИИ «Альтуиса» самостоятельно выбирать цели и обстреливать их, то он много дров наломает.

При этом в работе «Альтиуса» используется спутниковый канал. С большой долей вероятности можно утверждать, что он задействован для потоковой передачи получаемых в процессе полета разведывательных данных – визуальных, радиотехнических и радиолокационных. Но не для управления полетом, как утверждают разнообразные источники.

Есть и еще одна странность в открыто публикуемых характеристиках казанского дрона – продолжительность полета может достигать 48 часов. У «Глобал Хоука», имеющего в полтора раза более вместительные баки для топлива, она не превышает 36 часов. На этом сравнение следует прекратить – все-таки это разные машины и по решаемым задачам, и по весовым категориям. Максимальный взлетный вес RQ-4 – 12 тонн. У «Альтиуса», как было сказано выше, – пять тонн.

Не все понятно и с вооружением. Официально оно не раскрывается. Но ходят различные слухи, основанные на вброшенной год назад фразе: «Журналисты предположили, что это будет бомба «Гром». Но из-за того, что боевая нагрузка «Альтиуса» не превышает тонну, то две 600-килограммовые бомбы он не поднимет. А с одной посылать дрон за тысячи километров было бы странно. Строго говоря, «Гром» – это не один боеприпас, а модульное семейство. В него входят две планирующие бомбы массой 500 и 600 килограммов с дальностью полета до 65 километров и одна ракета массой 600 килограммов с дальностью до 120 километров.

И «Гром» вряд ли подходит для «Альтиуса» не только по весовым соображениям. Дальность планирования бомб на 65 километров можно обеспечить при скорости бомбометания не ниже 500 километров в час. А у этого дрона максимальная скорость достигает 250 километров в час, что существенно снизит эффективность использования такого рода боеприпасов.

Можно предположить, что для тяжелого дрона «Альтиус» более подошли бы корректируемые бомбы КАБ-250, недавно принятые на вооружение. А также аналогичные 100-килограммовые боеприпасы, которые совсем скоро начнет выпускать концерн «Тактическое ракетное вооружение». Подождать их можно, поскольку сам дрон будет полностью готов не ранее чем через пару лет.

Несмотря на то, что в декабре прошлого года Минобороны заказало установочную партию «Альтиусов», их летные испытания, в том числе и с применением боеприпасов, начнутся только этим летом.

«Корсар»

Приход в ВВС сверхтяжелого ударного беспилотника «Охотник» следует ожидать к середине десятилетия. Машина со взлетной массой 25 тонн, безусловно, мощная и уникальная. Но мы о ней уже достаточно писали. Интереснее было бы проследить судьбу легкого ударного дрона «Корсар», разработанного в КБ «Луч» (город Рыбинск).

Этот беспилотник в позапрошлом году успешно прошел госиспытания и уже эксплуатируется в армии. Дело осталось за малым – все готово к принятию «Корсара» на вооружение и развертыванию его серийного производства. В Рыбинске уже успели для этого и цех построить. Испытывали эту машину и в Сирии на протяжении длительного периода – военные остались ею довольны.

Еще следует сказать, что «Корсар» прославился 9 мая 2018 года, когда несколько этих машин провезли на колесных платформах во время Парада Победы на Красной площади.

Машина, которую в Рыбинске начали разрабатывать в 2012 году, получилась очень удачной. При максимальной взлетной массе всего 200 килограммов она способна поднимать самую разнообразную разведывательную аппаратуру: РЛС, оптико-локационную систему, работающую в видимом и инфракрасном спектрах, анализатор спектра радиоизлучений и, разумеется, еще и аппаратуру связи и управления. В случае ударного использования оснащается противотанковой управляемой ракетой «Атака» массой 42 килограмма. Также возможна установка под крылом нескольких гранатометов.

Корсар, имеющий длину 4,2 метра и размах крыла 6,5 метра, способен развивать скорость 150 километров в час. Крейсерская скорость – 120 километров в час. 50-сильный поршневой двигатель поднимает дрон на высоту до 5100 метров, где он недоступен для огня зенитной артиллерии и ПЗРК. Максимальный радиус полета – 200 километров, продолжительность – до восьми часов.

При этом всего лишь одна ракета для дрона с ограниченной массой – это не так уж и мало. Потому что американский MQ-1 Predator, взлетная масса которого в пять раз больше, был вооружен всего лишь двумя аналогичными противотанковыми ракетами Hellfire.

Дальность полета «Атаки» достигает шести тысяч метров. Она наводится на цель в зависимости от модификации радиокомандным методом либо по лазерному лучу. Существует большой набор боевых частей – осколочно-фугасные, тандемные кумулятивные с бронепробиваемостью до 800 миллиметров, объемно-детонирующие, стержневые. Используются как контактные взрыватели, так и неконтактные. Есть модификация 9М120Д, дальность полета которой достигает 10 тысяч метров.

При всем при том у «Корсара» высокий модернизационный потенциал. Предполагается в обозримом будущем увеличить на 50 процентов мощность двигателя и оснастить беспилотник системой спутниковой связи, благодаря чему возрастет радиус его полетов. Также намечается введение в систему бортового радиоэлектронного оборудования комплекса радиоэлектронной борьбы.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (877) за 20 апреля 2021 года