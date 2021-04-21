Новую российскую космическую станцию поднимут на высокоширотную орбиту

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Новую российскую орбитальную станцию планируют поднять на высокоширотную орбиту, что позволит охватить всю территорию России и Арктики, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Нам нужно подниматься выше - на высокоширотную орбиту, это позволит нам практически максимально видеть российскую территорию, особенно, что очень важно, полярные районы, а это связано еще и с освоением Северного морского пути", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

На данный момент широта орбиты Международной космической станции (МКС) составляет около 55 градусов, широта орбиты российской орбитальной станции, как планируется, будет составлять около 75 градусов, следует из кадров на телеканале "Россия-1".

Как сообщалось, Россия планирует строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

В октябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее в понедельник сообщил, что Россия не планирует сокращать программу экспериментов на МКС до введения в строй национальной орбитальной станции.

Как сообщил ранее источник "Интерфакса", по предварительным подсчетам, на создание национальной орбитальной станции до 2030 года может быть выделено около $5-6 млрд.

Руководство РФ утвердило решение о создании независимой российской орбитальной станции, сообщила 12 апреля газета "Московский комсомолец".

Информированный источник "Интерфакса" 13 апреля рассказал, что проект по созданию независимой российской орбитальной станции не утвержден, параметры его финансирования также не определены. "Решения нет. Пакет предложений действительно готов, но не согласован", - сказал тогда собеседник агентства.

Вице-премьер Юрий Борисов на днях заявил о намерении заранее уведомить партнеров по МКС о выходе из проекта МКС. "И честно их предупредить о выходе из МКС с 2025 года", - заявил Борисов на совещании, кадры которого были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

В аппарате зампреда правительства заявили, что российские специалисты проведут техническое обследование международной космической станции (МКС), на основе этого будет решаться ее будущее.

"Сроки существования станции давно истекли, её состояние оставляет желать лучшего. В последнее время все чаще поступает информация о технических неисправностях", - сказали в аппарате Борисова в минувшее воскресенье, комментируя информацию об отказе от МКС.

"Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупреждать партнеров", - сказали в аппарате.

В свою очередь в пресс-службе "Роскосмоса" заявили, что решение о судьбе станции пока не принято, оно будет основываться на анализе технического состояния станции.

"Когда мы примем решение, тогда начнем переговоры с нашими партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года", - добавили в пресс-службе.

При этом 5 апреля Соловьев сообщил, что срок работы МКС могут продлить на 2030-е годы. "Дальше у нас в планах думать о завершении работы МКС, хотя до 2030, может чуть больше, мы планируем осуществлять её эксплуатацию с плавным завершением программы", - сказал Соловьев.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2030 года.