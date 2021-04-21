Гиперблин комом

В США провалились испытания новой ракеты

Испытания американского гиперзвукового оружия AGM-183A ARRW – изделие фирмы Lockheed Martin – закончились неудачей. Об этом сообщил официальный представитель: «ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия. 5 апреля в ходе первого летного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель». Согласно сообщению бомбардировщик B-52H Stratofortress в момент подготовки к пуску изделия AGM-183A находился на высоте 12 тысяч метров над морским полигоном Пойнт-Мугу, расположенным в 100 милях к юго-западу от Лос-Анджелеса. Команда на пуск не прошла из-за сбоя в бортовом компьютере ракеты. Экипажу пришлось завершить испытания ракеты и вернуться на базу.

В США ведется одновременная работа над тремя типами гиперзвуковых ракет средней дальности для армии, флота и ВВС. Для армии и флота создается единая ракета, получившая в армии условное наименование LRHW (Long Range Hypersonic Weapon), для ВМС ракета получила акроним CPS (Conventional Prompt Strike). Lockheed Martin является генеральным подрядчиком как для программы CPS, так и для LRHW. Lockheed Martin, как кукушонок, вытолкнула из гнезда всех конкурентов и теперь является монополистом в США по разработке и производству гиперзвукового оружия.

В 2013 году Lockheed Martin продемонстрировала на пресс-конференции образ высокоскоростного ударного оружия (HSSW), «концепцию гиперзвуковой ракеты, как АСП для стратегических бомбардировщиков Б-52, Б-1Б и перспективных бомбардировщиков Б-21».

“ Нужно особо отметить, что когда ракету доведут до ума и она пойдет в серию, окажется очень сложной целью для ПВО ”

Минобороны США летом 2020 года впервые продемонстрировало несколько фото с испытаний «на слетанность с носителем» нового изделия, показав внешний вид одного из своих самых перспективных комплексов вооружений. На снимках можно отчетливо видеть массогабаритный макет гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Air Launched Rapid Response Weapon на внешней подвеске стратегического бомбардировщика Boeing B-52H. В хвостовой части ракеты размещен рулевой блок из четырех решетчатых стабилизаторов в сложенном положении. Стартовый вес ракеты – 2250 килограммов, общая длина – 6,4 метра. Диаметр изделия по миделю – 0,97 метра. Этот параметр ключевой, так как ракета создавалась в спешке. Он дает нам понимание, какой конкретно тип двигателя предполагается устанавливать на ракете. С очень большой вероятностью это ТТРД Orion 38 XL. Число 38 в коде означает внешний диаметр миделя ступени в дюймах, второе – его длину. Двигатель хорошо известен в среде инженеров-ракетчиков. Его тяга не секретная информация, она есть во всех справочниках по гражданским РН, предоставляющим услуги по коммерческим запускам спутников, – 3,48 тонны. Время работы – 68 секунд. Бомбардировщик Б-52 Н способен нести до четырех таких ракет на двух подкрыльевых пилонах.

ВВС США уже активно испытывают изделие AGМ-183A ARRW. Ракета состоит из твердотопливного ускорителя и гиперзвукового планирующего боевого блока. После пуска с борта воздушного судна ракета-носитель движется по классической баллистической траектории, разгоняется до высоких скоростей с подъемом в апогее до высоты 400 километров. После чего освобождает полезную нагрузку – гиперзвуковой клиновидный глиссирующий ББ Tactical Boost Glide (TBG), который в управляемом полете за счет полученной от РН кинетической энергии скользит к цели в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью до 11,5 Маха (3800 м/с) на дальность до 1000 миль (1600 км). При подходе к цели на малой высоте скорость ББ снижается до 5–6 Махов (1650–1980 м/с) из-за отсутствия собственного маршевого двигателя. Блок TBG, управляемый благодаря своей клиновидной форме, создающей подъемную силу при движении в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковых скоростях, может изменять свое положение в трех плоскостях – по тангажу, рысканию и крену. Это дает ему возможность маневрировать как по курсу, так и по высоте.

Нужно особо отметить, что когда ракету доведут до ума и она пойдет в серию, окажется очень сложной целью для ПВО. Предполагаемый внешний вид блока, опубликованный Минобороны США, позволяет определить более или менее точные массогабаритные характеристики – вес блока лежит в пределах от 200 до 400 фунтов (90–180 кг). Речи о ядерном оснащении американцами не ведется, изначально заявлено о конвенциональном оснащении да и технически это невозможно. Дело даже не в мизерном «забрасываемом весе», а в габаритах блока – слишком низкий профиль, измеряемый буквально сантиметрами, не более полуфута (15 см). Система наведения – инерциальная, корректируемая по спутниковой навигационной системе NAVSTAR (GPS). Заявленная КВО ракеты укладывается в один фут (30 см), весьма смелое и чрезмерно оптимистическое заявление. Перспективное оружие вероятного противника со временем приобретают реальные очертания.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (877) за 20 апреля 2021 года