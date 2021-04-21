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Российская газета

В Подмосковье будут производить ударно-разведывательные беспилотники

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Беспилотник "Орион" стал настоящей звездой авиасалонов МАКС и форумов "Армия". Военную службу он будет нести под именем "Иноходец".
Беспилотник "Орион" стал настоящей звездой авиасалонов МАКС и форумов "Армия". Военную службу он будет нести под именем "Иноходец".
Источник изображения: Сергей Михеев

В подмосковной Дубне началось строительство первого в России специализированного завода для серийного производства тяжелых многофункциональных беспилотных летательных аппаратов.

Пустить завод, на котором будут собираться беспилотники типа "Орион", планируется уже в ноябре. Производство будет экологически чистым, общая площадь промышленных площадок составит 45 тысяч квадратных метров. Как сообщается, на предприятии будут работать более 1,5 тысячи человек, а ежегодные налоговые отчисления в бюджет составят свыше 900 миллионов рублей.

В нашей стране не существовало промышленного предприятия по серийному выпуску больших ударно-разведывательных беспилотников.

Это объяснимо. В армии и силовых ведомствах используются небольшие дроны, способные выполнять мониторинговые или разведывательные полеты.

Работы над чисто боевыми аппаратами, такими, например, как "Охотник", не вышли за пределы испытательных работ. А вот "Орион" прошел весь цикл госиспытаний и готов был к серийному производству еще в прошлом году. Но потенциальные заказчики не торопились с принятием решения. Хотя "Орион" успешно отработал как разведывательный и ударный аппарат в боевых условиях Сирии. Поэтому вкладываться его разработчикам в серийное производство - а это немалые деньги - не имело смысла.

Между тем на форуме "Армия-2020" этот дрон впервые выставлялся именно в ударном варианте с полным комплектом своего вооружения, которое впечатляло. При максимальной взлетной массе 1000 кг "Орион" имеет массу полезной нагрузки до 200 кг. Длина аппарата - 8 метров, размах крыла - 16 метров, продолжительность полета - 24 часа.

Его вооружение, которое размещается на трех узлах подвески, состоит из корректируемых планирующих авиабомб КАБ-100, КАБ-50Л, КАБ-20С, неуправляемых фугасных авиабомб ФАБ-50. В арсенале есть и управляемые ракеты, названия которых пока не разглашаются.

Случившийся уже после "Армии-2020" конфликт в Карабахе показал высочайшую эффективность именно ударных дронов. Дальнейшее игнорирование таких аппаратов отечественным военным ведомством становилось недопустимым.

В конце прошлого года минобороны закупило первую партию ударно-разведывательных беспилотников "Орион". В него входили три дрона и пункт управления, состоящий из двух мобильных комплексов.

А в начале этого года Сергей Шойгу посетил московское предприятие "Кронштадт", где действует полный производственный цикл по созданию беспилотных авиационных комплексов - от их проектирования до испытаний и сертификации.

Как тогда сообщалось, в центре внимания был "Иноходец" - комплекс воздушной разведки большой продолжительности полета с возможностью выполнения ударных задач.

Стоит уточнить. "Иноходец" - название опытно-конструкторской работы, заданной минобороны. В ее рамках требовалось создать многоцелевой беспилотник средней высотности и большой продолжительности полета.

Он был создан в оговоренный срок на базе гражданской версии "Орион". Военные предпочли дать закупаемому аппарату имя, под которым шли опытно-конструкторские работы, - оно действительно звучит по-боевому. То есть в армию беспилотник пойдет под именем "Иноходец", а в гражданской версии останется "Орионом". И в мирном качестве у него работы будет много.

Вооружение "Иноходца" размещается на трех узлах подвески и состоит из корректируемых авиабомб, неуправляемых фугасных бомб и высокоточных ракет

Судя по всему, Сергей Кужугетович остался доволен увиденным. Именно на территории "Кронштадта" он обсудил с военными и гражданскими специалистами состояние и перспективы развития российской беспилотной авиации, определил меры по повышению темпов оснащения Вооруженных сил дронами отечественного производства.

Тогда же стало известно, что уже в текущем году Российская армия получит семь комплектов с "Иноходцами".

Министр обороны впервые открыто заявил, что требуется увеличить производство таких беспилотников. На это гендиректор предприятия Сергей Богатиков ответил, что в кратчайшие сроки планируется построить и запустить в строй серийный завод.

Не прошло и двух месяцев, как строительство такого предприятия в Дубне началось.

Похоже, в разработке и производстве российских беспилотных летательных аппаратов начинается бум.

В частности, концерн "Калашников" объявил о том, что в беспилотниках, выпускаемых его дочерним предприятием ZALA Aero, будет использоваться искусственный интеллект. Это придаст им новые возможности. Например, боевые дроны с таким интеллектом смогут группироваться и летать стаей, постоянно обмениваясь информацией.

Атака такой стаи станет неотразимой.


Сергей Птичкин

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