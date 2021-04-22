Подразделение деликатных поручений

Где нужно служить в израильской армии, чтобы стать премьер-министром

«269» – под таким кодовым названием большинству специалистов известно одно из наиболее засекреченных подразделений специального назначения армии Израиля – «Сайярет Маткаль». О степени важности выполняемых подразделением операций говорит факт его непосредственного подчинения начальнику Генерального штаба ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля). Оперативное руководство подразделением «269» осуществляется начальником «Аман» (Управление военной разведки). На счету «Сайярет Маткаль» несколько десятков сложнейших, но, безусловно, успешных спецопераций, снискавших ему славу лучшего в мире диверсионного подразделения.

Кто организовал «рекогносцировку генштаба»

История этого универсального спецназа начинается в далеком 1958 году с разрешения генерал-лейтенанта Хаима Ласкова, занимавшего в то время должность начальника Генштаба, на создание подразделения «269» во главе с бригадным генералом Авраамом Арнаном. Но несмотря на полученное на столь высоком уровне разрешение и вопреки здравому смыслу, для вновь образованного формирования не было выделено необходимого финансирования. Как ни удивительно это звучит, когда речь идет о спецназе Израиля, щепетильность которого в отношении к своим военным известна во всем мире, выживанием «Сайярет Маткаль» обязан тесной дружбе своего шефа с подполковником Давидом Элазаром – начальником призывного отдела танковых войск ЦАХАЛ. Именно он взял на себя решение проблем с обеспечением сотрудников подразделения обмундированием, оружием, горюче-смазочными материалами и техникой.

Единственное, что Авраам Арнан не мог поручить кому-либо другому, – подбор кадров. Костяк подразделения сформировали из ветеранов первого в истории израильской армии отряда специального назначения «101», прекратившего свое существование в 1954 году. Это были хорошо обученные диверсанты, имевшие солидный опыт в нанесении тщательно подготовленных ударов по объектам арабских террористов. Многие из них с радостью вернулись на службу, составив вместе с военнослужащими десантных подразделений и ветеранами «арабского взвода» ПАЛЬМАХ ядро «Сайярет Маткаль». Однако отсутствие реальной боевой работы в скором времени привело к разочарованию Арнана в перспективности вновь созданного подразделения и как следствие его уходу с поста командира в 1961 году.

“ Радар весом семь тонн был захвачен и аккуратно перенесен при помощи двух вертолетов на территорию государства Израиль. Причем полностью в исправном техническом состоянии ”

В январе 1962 года Управление военной разведки Армии обороны Израиля возглавил генерал-майор Меир Амит, придававший большое значение работе подразделений специального назначения, особенно в формате диверсионных операций в глубоком тылу противника. Он практически возродил подразделение «269», не только доказав необходимость возврата Авраама Арнана к руководству отрядом, но и обеспечив формированию должный уровень материально-технической помощи.

Получив такой кредит доверия от руководства ЦАХАЛ, «Сайярет Маткаль» активизировал свою боевую деятельность. На конец 1962 года на счету подразделения «269» было уже пять успешно проведенных спецопераций, что позволило генералу Амиту говорить об отряде как о до конца сформированном и занявшем в ЦАХАЛ свое место. Именно тогда у подразделения «269» появилось второе название – «Сайярет Маткаль», в буквальном переводе означавшее «Рекогносцировка Генштаба».

Анализ конкретных боевых спецопераций, проведенных силами или с непосредственным участием бойцов подразделения «269», показывает, что самыми успешными из них стали те, которые были осуществлены в периоды военного затишья. Это утверждение не стоит позиционировать в качестве правила, потому что спецназ «Сайярет Маткаль» не менее эффективно действовал в ходе Шестидневной войны (июнь 1967 года) или войны Судного дня (октябрь 1973 года). В качестве примера можно привести высадку группы бойцов подразделения, своими действиями в тылу египетской армии 5 июня 1967 года обеспечившей прорыв к Суэцкому каналу израильской танковой группы в районе Абу-Авейгилы и Бир-Лахфана.

В ходе войны на истощение (1969–1970 годы) силами диверсионной группы «Сайярет Маткаль» была нейтрализована РЛС, корректирующая огонь артиллерии армии Египта на Суэце. Что выделяет эту спецоперацию из ряда ей подобных, не единожды проведенных спецподразделениями других стран? То, что РЛС не была уничтожена как боевая единица. Радар весом семь тонн был захвачен и аккуратно перенесен при помощи двух вертолетов на территорию государства Израиль. Причем полностью в исправном техническом состоянии!

Практически все специальные операции подразделения «269» отличались беспредельной храбростью и неожиданной для противника дерзостью. Так, в конце декабря 1968 года высадившаяся в международном аэропорту Бейрута десантная группа «Сайярет Маткаль» под командованием генерала Рафаэля Эйтана в ходе ожесточенного боя разгромила базу боевиков Народного фронта освобождения Палестины и уничтожила тринадцать воздушных судов авиакомпаний арабской коалиции.

Неменьшее впечатление, причем не только на людей непосвященных, но и на специалистов, производит деятельность подразделения «269», направленная на борьбу с терроризмом. И она заслуживает того, чтобы некоторые из проведенных «Сайярет Маткаль» операций рассмотреть более детально.

Операция «Изотоп»

В мае 1972 года террористами группировки «Черный сентябрь», декларировавшей целью своей деятельности «освобождение аннексированных Израилем палестинских территорий», был захвачен самолет бельгийской авиакомпании Sabena Airlines, следующий из Вены в столицу Израиля. О присутствии на борту группы из четырех террористов (двух женщин и двух мужчин) стало известно спустя 20 минут после взлета, о чем командир судна Реджинальд Леви в спокойной и даже полушутливой форме сообщил пассажирам, среди которых, кстати, находилась его супруга.

Требования, выдвинутые преступниками, не отличались оригинальностью или новизной. Жизнь пассажиров и членов экипажа воздушного судна ставилась в зависимость от освобождения из тюрем Израиля 317 активных членов Организации освобождения Палестины. В противном случае террористы угрожали взрывом.

Специалисты, разбиравшие впоследствии подробности операции «Изотоп», единодушно отметили беспрецедентную самонадеянность террористов «Черного сентября», граничащую с наглостью. Одним из условий выполнения их требований стала посадка воздушного судна в аэропорту «Лод» (в настоящее время известен как Международный аэропорт имени Давида Бен Гуриона).

В нарушение принципов израильских спецслужб в переговоры с террористами вступили, но исключительно с целью выигрыша во времени. Шестнадцать бойцов «Сайярет Маткаль», прошедших предварительные тренировки на аналогичном самолете, переодели в униформу авиационных технических служб. Фокус заключался в том, что силами израильских спецслужб «Боингу», захваченному террористами, в тайне от последних были причинены некоторые, так скажем, технические повреждения, несовместимые с возможностью взлета.

Неоценимую помощь в освобождении воздушного судна и заложников сыграл его капитан – Реджинальд Леви. Он достаточно тесно общался с преступниками и сумел усыпить их бдительность ведением пространных бесед на отвлеченные темы. Поэтому когда у террористов возникла необходимость демонстрации серьезности своих намерений с образцом заложенной на борту взрывчатки, вышел именно Леви. Капитан в подробностях описал бойцам «Сайярет Маткаль» внешность и поведение террористов. Особо ценным стало его замечание об отсутствии охраны у аварийных выходов из самолета.

Активная фаза операции «Изотоп» стартовала спустя 21 час с момента известия о захвате судна. Для успокоения террористов им было обещано выполнение их требований, а в качестве дополнительного бонуса власти пообещали отремонтировать самолет. Поэтому члены «Черного сентября» спокойно отнеслись к появлению возле самолета группы технического персонала, сопровождаемой представителем Красного Креста. По сигналу командира группы Эхуда Барака (впоследствии ставшего министром обороны и премьер-министром Израиля) начался штурм. Для нейтрализации террористической группы спецам подразделения «269» понадобилось всего полторы минуты. Мужчины были застрелены, женщины-подрывники арестованы. Огнестрельные ранения получили трое заложников, одно из которых стало смертельным. Кроме того, ранен был один из бойцов, штурмовавших «Боинг-707» «Сайярет Маткаль», – Биньямин Нетаньяху, также ставший впоследствии премьер-министром государства Израиль.

Во время штурма, ставшего закономерным финалом операции «Изотоп», случился эпизод, послуживший, по мнению некоторых не лишенных чувства юмора политиков, почвой для одной всемирно известной фразы российского президента. Командир группы террористов заперся в туалете воздушного судна и был застрелен через дверь. Так что «мочить в сортире» террористов начали задолго до Владимира Владимировича.

Шаровая молния в Энтеббе

27 июня 1976 года боевая террористическая группа, в состав которой кроме восьмерых членов Народного фронта освобождения Палестины вошли два участника немецкой леворадикальной организации «Революционные ячейки», захватила самолет Airbus авиакомпании Air France, следовавший по маршруту Тель-Авив – Афины – Париж. Захват авиалайнера произошел в Международном аэропорту Эллиникон (Афины), а на его борту в этот момент находились 252 пассажира и 12 членов экипажа. Примечательно, что первоначально на борт самолета поднялись лишь четыре террориста, остальные присоединились к группе позднее.

Террористы не повторили фатальной ошибки своих предшественников из организации «Черный сентябрь» и потребовали посадить самолет в Международном аэропорту Энтеббе, расположенном всего в 35 километрах от столицы Уганды – Кампалы.

Выбор террористами места посадки на территории именно этой африканской страны был логичен и предсказуем. В 1971 году к власти в Уганде пришел самопровозглашенный «пожизненный президент» Дада Уме Иди Амин, разорвавший дипломатические отношения с Израилем и перманентно предъявлявший территориальные претензии государствам-соседям. Об отношении угандийского диктатора к государству Израиль более чем красноречиво говорит всего одна фраза, произнесенная Амином: «Евреи – народ, не приносящий никакой пользы».

Пассажиров разместили в помещении старого терминала аэропорта, где террористами была произведена их «сортировка», ключевым критерием которой стали не этнические признаки человека, а его гражданство. Об этом рассказал впоследствии один из заложников – Илан Хартув, особо отметивший, что террористы отпустили еврея – жертву холокоста, увидев вытатуированный на его руке лагерный номер. По словам Хартува, один из боевиков «Революционных ячеек», немец по национальности, заявил: «Мы знаем, что сирийцы и иорданцы убили больше палестинцев, чем евреи. Мы помогаем палестинцам, потому что они страдают от всех». В результате такого, с позволения сказать, отбора количество заложников сократилось до 106 человек: 84 израильтянина, 10 французов и 12 членов экипажа, отказавшихся оставить на произвол судьбы своих пассажиров.

Израильское правительство включилось в затяжные переговоры с террористами, преследуя единственную цель – выиграть время для подготовки специальной операции, поскольку все попытки дипломатического решения проблемы натыкались на глухое неприятие со стороны Амина. Ситуацию осложняло то, что осуществление операции не представлялось возможным без сотрудничества с какой-либо из стран – соседей Уганды. Почти все они сочувствовали Тель-Авиву, но дальше сочувствий дело не шло. Правительственные чиновники соседних государств боялись реакции со стороны угандийского диктатора. Единственным исключением стал Брюс Маккензи (министр сельского хозяйства Кении), сумевший убедить своего президента предоставить в распоряжение израильских военных посадочную площадку аэропорта «Найроби».

Израильским командованием был сформирован наземный отряд, состоящий из бойцов «Сайярет Маткаль», выполнявших роль штурмовой группы и специального вспомогательного отряда, в который вошли военнослужащие спецроты «Сайярет Голани» и 35-й воздушно-десантной бригады «Сайярет Цанханим», обеспечивающих оборону внешнего круга. Перед наземным отрядом стояло пять конкретных задач:

штурм терминала, уничтожение террористов и освобождение заложников;

охрана посадочной площадки и приземлившихся самолетов «Геркулес»;

уничтожение эскадрильи истребителей ВВС Уганды, расположенной на аэродроме Энтеббе, с целью предотвращения их вмешательства в ход операции;

защита заложников и помощь в их посадке в самолет;

помощь в заправке самолетов и обеспечение их беспрепятственного взлета.

Кроме четырех самолетов «Геркулес» с наземным отрядом на борту, в авиационную группу были включены два «Боинга-707»: летающий госпиталь и пункт управления командующего операцией генерала Йекутиеэля Адама. Ночью 3 июля израильский десант высадился в аэропорту Энтеббе. Штурмовую группу подразделения «269» возглавил подполковник Йонатан Нетаньяху (родной брат будущего премьер-министра).

Для скрытного подхода к старому терминалу израильский спецназ использовал маскировку под кортеж президента Иди Амина. Но в результате недостатка информации обман был раскрыт. В процессе уничтожения угандийских часовых прозвучали выстрелы. Операция лишилась фактора внезапности, и группе Йонатана Нетаньяху не оставалось ничего другого, как начать штурм терминала. В результате штурма были уничтожены все террористы, однако по различным причинам погибли три заложника. Военнослужащие вооруженных сил Уганды открыли огонь с наблюдательных вышек, но были быстро подавлены огнем израильтян. В ходе этого скоротечного боя смертельно ранен в горло был командир группы. Еще пятеро заложников и четверо бойцов «Сайярет Маткаль» получили ранения разной степени тяжести.

Через час после начала операции «Шаровая молния» первый «Геркулес» с заложниками поднялся в воздух, а через сорок минут за ним последовал второй.

В результате этой спецоперации вооруженные силы Уганды недосчитались от 30 до 45 военнослужащих (источники расходятся в количественной оценке) и не менее эскадрильи истребителей МиГ-17 и МиГ-21. В качестве мести диктатор Амин приказал расстрелять одну из заложниц, еще до штурма попавшую в одну из местных больниц. Такая же участь постигла и пытавшихся вступиться за нее врачей и медсестер – граждан Уганды.

Современный «Сайярет Маткаль»

Но это, так сказать, дела давно минувших дней. Насколько боеспособно подразделение «269» сегодня и чем его бойцы отличаются от спецназа других армий мира? Формирование отряда производится на добровольной основе из числа восемнадцатилетних призывников. Большинство израильских юношей и девушек мечтают о службе в спецназе, а «Сайярет Маткаль» нередко становится первой ступенькой карьеры в «Шин Бет» (государственная безопасность и контрразведка) или МОССАДе (внешняя разведка).

Изменилась и структура подразделений. В состав каждого включены штурмовые, вспомогательные и обеспечивающие группы. Количество последних не менее чем в три раза превышает количество штурмовых. В их задачу не входит непосредственное противостояние террористам. Они обеспечивают оцепление и полную изоляцию района проведения операции. Штурмовая группа, состоящая из 28 человек, делится на три взвода: основной, снайперский и высотный. Для попадания в последний кандидат должен обладать альпинистской подготовкой, поскольку в задачи этого подразделения входит «нетипичное» проникновение на объект: через дымоход, по стене, посредством коммуникационных каналов и т. д. Снайперы подразделения «269» работают парами (стрелок – наблюдатель), однако имеют одинаковый уровень подготовки и полностью взаимозаменяемы. Во вспомогательную группу включены бойцы различных военных специальностей: связисты, разведчики, саперы, специалисты РЭБ и т. д.

Важным фактом, помогающим оценить уровень подготовки рядового состава «Сайярет Маткаль», служит тот факт, что самый высокий процент боевых потерь наблюдается в звеньях среднего и старшего офицерского состава. Однако разочаруем злопыхателей – это не свидетельство низкой подготовки командиров израильского спецназа, это специфика служебных отношений. В уставе ЦАХАЛ отсутствует команда «Вперед!». В распоряжении офицера подразделения «269» есть только команда «За мной!».

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (877) за 20 апреля 2021 года