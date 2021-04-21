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Военно-промышленный курьер

«Орион» готовится к массовому вылету

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Источник изображения: Фото: google.com

В Подмосковье началось строительство серийного завода по производству ударных беспилотников

На промплощадке в подмосковной Дубне строители приступили к возведению первого в России завода, в цехах которого будут серийно собирать ударные беспилотные летательные аппараты. Компания «Кронштадт» намерена инвестировать в проект более четырех миллиардов рублей.

Как сообщается, завод будет построен в короткие сроки: запуск производства намечен уже на ноябрь 2021 года. По данным пресс-службы компании, предприятие в Дубне обеспечит постоянной работой более 1,5 тысячи человек и станет направлять свыше 900 миллионов рублей ежегодных налоговых отчислений в бюджет. Производство, как планируется, окажется экологически чистым и бесшумным, его общая площадь составит 45 тысяч квадратных метров.

Как отметил гендиректор «Кронштадта» Сергей Богатиков, перед компанией стоят очень жесткие сроки, но будет сделано все возможное и невозможное, чтобы в них уложиться. «Мы рассматривали разные площадки и остановили свой выбор на Дубне. Дубна – это знаменитый наукоград, здесь хорошо развиты промышленность и производство, расположены значимые для страны предприятия», – заявил Богатиков.

Компания «Кронштадт» – разработчик и производитель ударного БЛА «Иноходец» (также известен как «Орион»). Беспилотные аппараты уже применялись в Сирии для нанесения ударов по позициям международных террористов. Существуют также разведывательная и гражданская версии дрона.

Как сообщил высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе, новое производство позволит закрыть потребности в беспилотниках «Иноходец» со стороны как Минобороны, так и других заказчиков.

Средневысотный ударный беспилотный аппарат большой продолжительности полета «Орион» разработан конструкторами компании по заказу Минобороны. Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса – 1100 килограммов, боевая нагрузка – до 200 килограммов. «Орион» способен применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.

По данным телеканала «Россия 1», средневысотный беспилотник большой продолжительности полета совершил 38 полетов в сирийском небе и нанес 17 авиаударов по объектам исламистов. Один из ударов по складу боеприпасов боевиков был совершен ночью – «Орион» наводился на цель при помощи тепловизионного канала своей оптико-локационной системы.

В декабре минувшего года ударный дрон «Орион» впервые провел пуски малогабаритных управляемых ракет по программе испытания комплекса вооружения для беспилотников при стрельбе по наземным целям. Также было отработано применение с беспилотника этого класса управляемых планирующих авиационных бомб.


Иван Драгомиров

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (877) за 20 апреля 2021 года

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Иноходец БЛА
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА
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