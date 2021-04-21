Норвежские силы специальных операций в Сирии

Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в ССО ВС Норвегии в Сирии

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Цитата: 2 мая 2016 года [вооруженные силы Норвегии] официально объявили о решении дополнительно направить в тренировочный центр на территории Иордании 60 военнослужащих ССО (причем, как мужчин, так и женщин) в качестве военных инструкторов для обучения, подготовки, проведения консультаций и оперативной поддержки групп сирийской оппозиции из состава подразделений Свободной Сирийской армии. После завершения всех необходимых согласований группу СпН перебросили в Иорданию к началу лета, после чего они из информационного поля пропали <...> в ноябре в тексте военного бюджета [Норвегии] на 2017 год в разделе "Международные военные операции" появились следующие строки: "...Отряд базируется в Иордании, но оперативная концепция будет включать в себя обучение и поддержку также и на сирийской территории".

И вот в пятницу 16 апреля [2021 года] вооруженные силы Норвегии впервые официально подтвердили своё участие в военных действиях на территории Сирии, когда майор Кнут Андреас Флидал (или Флюдаль - Knut Andreas Flydal) был награжден Военным крестом с мечом "за выдающиеся успехи в ведении боевых действий во время инцидента в Сирии в 2017 году в составе международной коалиции против ИГИЛ". Отряд под его командованием в течение 12 часов оборонял базу Аль-Танф, отбивая атаки террористов-смертников ИГИЛ. В наградном листе говорится: "личная храбрость и командование Флидала сыграли решающую роль в том, насколько успешно он и его подразделение выполнили задачу и ликвидировали инцидент".

Майор Кнут Андреас Флидал с подчиненными на базе Аль-Танф на следующий день после боя с ИГИЛ © Forsvaret

11 апреля 2017 года издание Verdens gang уже сообщало о боестолкновении по данным из своих источников. Однако в военном ведомстве тогда отказались комментировать эту информацию. Теперь же отпираться стало бессмысленно - в Норвегии нет практики секретных награждений.

- Я очень благодарен за награду, которую принимаю от имени всех. Мне посчастливилось быть лидером такого умелого и целеустремленного подразделения, - рассказал Флидал в небольшом интервью VG "Вооруженные силы подтверждают: Так ИГИЛ атаковало норвежских солдат" (Forsvaret bekrefter: Slik angrep IS norske soldater).

С осени 2016-го по осень 2017 года в районе базы Аль-Танф на юге Сирии, недалеко от границы с Ираком и Иорданией, бойцы объединенного командования ССО ВС Норвегии FSK (Forsvarets Spesialkommando) участвовали в обучении боевиков сирийских повстанческих групп, которых западные союзники называли "умеренной сирийской оппозицией". На практике роль их инструкторов привела норвежцев прямо на линию фронта. Противником выступила террористическая армия ИГИЛ.

Норвежские солдаты и обучаемая ими группа сирийской оппозиции © Forsvaret

В субботу 8 апреля 2017 г. подразделение ССО выполняло задание за пределами базы. В этот день им предстояло много плотницкой работы. Нужно было укрепить форпост на высоте примерно в миле от базы. На палящем солнце они работали весь день в поте лица. Командир подразделения Кнут Андреас Флидал, тогда еще 39-летний капитан, отправил половину своей группы назад на базу немного раньше остальных, а сам остался на заставе. Внезапно он увидел поднимающийся в небо над базой дым и песок. По связи сразу подтвердили то, что он и так уже понял: "Аль-Танф атакован".

Находясь в безопасности на значительном удалении от места боя, Флидал ни секунды не раздумывал, что нужно срочно возвращаться. На базе находилась половина его подразделения.

- Изначально несколько человек из моей группы были среди тех, кому удалось отразить первую массированную волну. Я невероятно горжусь этими солдатами. Но бой еще не закончился. Нам нужно было вмешаться и помочь.

Нападение началось в сумерках, а когда прибыли Флидал с остальной частью группы, уже стемнело.

Солдаты общаются в темноте внутри базы Аль-Танф © Forsvaret

Ситуация была неясной и развитие ее трудно было предсказать. Что произошло? Первая атака была хорошо спланирована, подготовлена и осуществлена. Террористам ИГИЛ удалось добыть форму и машину, такие же, как у обучаемой норвежцами группы сирийской оппозиции. Благодаря этому начиненная взрывчаткой машина беспрепятственно добралась до периметра базы, где водитель-смертник взорвал свой смертоносный груз. За ним на территорию въехали пикапы с тяжелым вооружением на грузовых платформах.

Когда остальная часть норвежского подразделения прибыла на базу, их внимание сразу привлек огромный грузовик, застрявший в канаве, вырытой в песке возле ворот. Снаружи в кабине никого не было видно. Зная, что бой отнюдь не закончен, у них было плохое предчувствие: Что, если машина заминирована?

Осторожно миновав грузовик, Флидал и его отряд въехали на базу, присоединившись к контратаке. Было приятно видеть, что все наши в безопасности. Но бой за базу продолжался. Бойцы ИГИЛ атаковали всю ночь.

Норвежский солдат на наблюдательном посту базы Аль-Танф © Forsvaret

В Пентагоне сразу подтвердили, что ССО США также принимали участие в том бою. Они охарактеризовали нападение, как "сложную и скоординированную" попытку отобрать базу у коалиции. В ней приняли участие от 20 до 30 террористов ИГИЛ. Боевики сирийской оппозиции и американский спецназ отразили первую атаку в прямом боестолкновении. Затем по остаткам противника наносили удары американские самолеты и авиация коалиции, в результате чего удалось уничтожить все штурмовые "технички" ИГИЛ и большую часть самих террористов. После этого коалиция обеспечила медицинскую эвакуацию раненых сирийских боевиков.

Представители США заявили, что ни один американец не пострадал. Флидал утверждает, что никто из норвежцев тоже. Но сирийская группа, которую они тренировали, к сожалению, понесла потери. У них погибли трое.

Норвежский солдат ищет взрывчатку, оставленную ИГИЛ © Forsvaret

- Перед атакой был долгий день, а затем пришла еще более длинная ночь, поэтому мы все устали. С наступлением утра риск остался, но нужно было идти, чтобы зачистить территорию. От примерно 20-30 боевиков ИГ осталось 15 их трупов. Все с поясами шахидов, которые требовалось разминировать.

Тогда же подтвердилось и их опасения по поводу застрявшего грузовика. Саперы нашли внутри столько же взрывчатки, сколько Брейвик взорвал в здании правительства 22 июля (около 500 кг - А.К), а бомба была сделана лучше. Если бы она сдетонировала, вся база исчезла бы. Они так и не узнали, почему водитель не взорвал ее. Похоже после того, как его машина застряла, он продолжил атаку в пешем порядке.

Полный взрывчатки грузовик оттащили от базы на безопасное расстояние и благополучно взорвали.

Управляемая детонация шахид-мобиля в пустыне © Forsvaret

Через несколько дней Флидал и его подразделение были готовы к выходу на патрулирование в поле. И вскоре той же весной они отправились выполнять новое задание.

- На самом деле это было хорошее чувство. Мы подробно разобрали все произошедшее на брифинге. И мы не любим сидеть в обороне.

Военный крест с мечом (Krigskorset med sverd) - высшая военная награда Норвегии. Награждены могут быть норвежские и иностранные военные и гражданские лица, которые во время войны или вооруженного конфликта особенным образом проявили личную храбрость или успешно руководили во время боя подразделением или кораблем.

Помимо майора Флидала 16 апреля в пятницу военные награды получили еще семь человек. Из-за связанных с пандемией ограничений, церемония проведена не в День освобождения 8 мая, как это традиционно принято. Датой награждения выбран день, когда позволила инфекционная ситуация в столице и стране.