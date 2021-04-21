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Газета.ru

Дипломатический накал: что взорвалось на складах в Чехии

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Руслан Боширов и Александр Петров
Руслан Боширов и Александр Петров.
Источник изображения: RT

Что известно о взрывах во Врбетице

Чехия выслала 18 российских дипломатов, Москва в ответ объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. К конфликту двух стран привели взрывы на военных складах во Врбетице, в которых Прага винит сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. Какое именно оружие могло храниться на складах в Чехии, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Два взрыва складов боеприпасов в Врбетице, в которых погибли два человека, произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. О количестве боеприпасов, их номенклатуре точных данных нет. Опубликованная чешской стороной информация крайне противоречива, и сведения по количеству боеприпасов расходятся как минимум на два порядка.

Согласно нормам, принятым в Объединенных вооруженных силах Варшавского договора, в войсках и на складах хранятся боеприпасы на первые тридцать суток ведения боевых действий, боеприпасы для первоочередных резервов со сроками формирования М30 (то есть срок готовности к мобилизации - 30 дней), боеприпасы для резервов второй очереди (М60-М90) и боеприпасы для дополнительных резервов.

В конкретных цифрах это выглядит как примерно от 6 до 8 боекомплектов на каждое соединение (часть). Примерно так оценивается общая потребность в ракетах и боеприпасах на начальный период войны, включая планируемый расход, восполнение возможных потерь и необходимые запасы к концу первых операций.

Для справки, боекомплект артиллерийских орудий калибра до 120 мм - 80 штук, свыше 120 мм - 60 штук. То есть в целом это весьма немалые величины.

В свое время на оснащении ракетных войск и артиллерии Чехословацкой народной армии находились 203-мм самоходные артиллерийские установки 2С7 «Пион» и 240-мм минометы 2С4 «Тюльпан» (ими оснащались артиллерийские дивизионы большой мощности), буксируемые пушки разного калибра, реактивные системы залпового огня (включая национальные разработки), самоходные гаубицы 152-мм SpGH DANA, тактические баллистические ракеты SS-1C Scud-B (Р-17 Эльбрус), противопехотные мины ОЗМ-72, ПФМ-1 «Лепесток», МОН-50/100, боеприпасы инженерных войск.

Ко всем этим системам было заготовлено большое количество боеприпасов. И не исключено, что вся эта номенклатура была складирована в хранилищах близ деревни Врбетице, включая боевые части к тактическим баллистическим ракетам.

Разумеется, многое с тех пор чехословацкой стороной было продано и утилизировано, но сказать, чтобы склады с боеприпасами полностью опустели, было бы, скорее всего, неверно. Даже несмотря на подписание Чехией Конвенции о запрете противопехотных мин (подписали в 1999 году и ратифицировали в 2000 году), Прага вряд ли уничтожила их в полном объеме. Во всяком случае, очевидцы утверждают, что на месте взрывов складов были разбросаны осколки от противопехотных мин.

При этом, как писали чешские СМИ, в 2016 году в Брненском окружном суде рассматривалось дело против пятерых физических и двух юридических лиц, которым было предъявлено обвинение в незаконном хранении запрещенных боеприпасов. В частности, под подозрение попадали компании Army Excalibur и Real Trade Prague, которых подозревали в разработке, производстве и хранении запрещенных боевых средств, в частности противопехотных мин.

Так, по данным следствия, Real Trade Prague в 2012 году закупила у венгерской компании Army Excalibur 269 мин направленного действия МОН-100 и 232 мины МОН-200. Эти боеприпасы запрещены правовыми нормами Чешской республики и нормами международного права.

И хотя чешский информационный портал «e15» указывает, что это дело не связано со взрывами на складах, как пишут СМИ, запрещенные боеприпасы хранились именно во Врбетице.

Оружие и боеприпасы на взорвавшихся складах предназначались, как предполагает чешское издание Respekt, для отправки на Украину (другой вариант - в Сирию), а погрузочно-разгрузочные операции осуществлял гражданин Болгарии Емельян Гребнев, причастный к нелегальной торговле вооружением и военной техники. Спустя полгода он был отравлен в Софии (как полагают в Чехии, «Новичком»). Позже министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заявил, что боеприпасы планировалось транспортировать в Болгарию.


Михаил Ходаренок

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Продукция
2С4 Тюльпан
2С7 Пион
Р-17
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