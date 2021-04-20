Патрушев заявил Салливану о безосновательности санкций

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Соединенные Штаты ввели новые санкции против России, основываясь на бездоказательных обвинениях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник помощнику президента США по национальной безопасности Джейкобу Салливану, сообщила пресс-служба Совбеза РФ.

"Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций", - сообщил СБ РФ по итогам разговора.

В пресс-службе Совбеза РФ отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

"Несмотря на неконструктивные шаги американской стороны, ведущие к дальнейшей деградации двусторонних отношений, подтверждена готовность к продолжению диалога в интересах нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном и обеспечения международной безопасности", - сообщили в пресс-службе.

"Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили ход подготовки к встрече на высшем уровне, а также возможные направления в развитии российско-американского сотрудничества", - заявили в СБ РФ.

Патрушев и Салливан обсудили ряд международных проблем, отметили в Совбезе.

"Подчеркнута важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, необходимость взаимодействия России и США по ядерной проблеме Корейского полуострова, по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Затронуты проблемы, связанные с участием двух государств в договоре по открытому небу", - сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.