«Вооруженные Силы Беларуси обязаны уметь защищать свою Родину»

Прошедшая неделя, как и предыдущая ей, ознаменовались целым рядом мероприятий боевой подготовки,проведенных в белорусских вооруженных силах – общим числом более десятка.

Это были полевые выходы, батальонные и бригадные тактические учения, тактические учения с боевой стрельбой, контрольное занятие по управлению ракетными ударами и, конечно же, совместное белорусско-российское батальонное тактическое учение на полигоне Мулино в Нижегородской области Российской Федерации.

К участию в перечисленных мероприятиях привлекались подразделения 6-й, 11-й, 19-й и 120-й отдельных гвардейских механизированных бригад, 111-й гвардейской артиллерийской бригады, 336-й реактивной артиллерийской бригады, 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, а также 72-го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов.

Были задействованы 227-й и 230-й общевойсковые полигоны, полигоны Гожский, 51-й артиллерийской и 6-й механизированной бригад, «Чепелевский» и «Брестский», то есть почти все полигоны для подготовки соединений и воинских частей сухопутных войск.

Как видно, эти две недели для белорусских военных выдались насыщенными и напряженными. Что-то проводилось внезапно – по плану комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил, что-то по планам соответствующих командующих в рамках подготовки к совместному стратегическому учению вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021», которое пройдет в сентябре.

Учитывая, что подобные мероприятия проводятся, как правило, под жестким контролем государственных структур, особенно при комплексных проверках боевой готовности Вооруженных Сил (например, Государственныйсекретариат Совета Безопасности РБ), за объективность выставленных оценок можно не волноваться. А это не может не радовать.

Примечательно то, что почти половина учений, о которых было рассказано выше, проводилась с военнообязанными, призванными из запаса!

Запасники в короткие сроки не только восстановили свои знания и умения, но и успешно выполнили все задачи, в том числе огневые – в ходе ведения боевых действий реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град»на 230-м общевойсковом полигоне.

Со слов кадровых военных, принимавших участие в занятиях с военнообязанными, несмотря на то, что из запаса были призваны граждане разного возраста и социального статуса, абсолютно все действовали с полной самоотдачей и были нацелены на достижение максимального результата. И это у них получилось.

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин по завершению тактического учения с запасниками на полигоне51-й артиллерийской бригады сказал: «Буквально месяц назад многие из вас не знали друг друга и не предполагали, что придется вернуться в армейский строй и восстановить свои навыки в вопросах защиты нашей Родины. Сегодня я наблюдал за вашими действиями, испытывая чувство гордости. Дома у многих из вас остались семьи, проблемы, но вы вышли из зоны комфорта. Каждый стоящий в этом строю проявил свое мужское начало. Мы – мужики – должны и обязаны уметь защищать свою Родину! Глядя на ваши действия, я видел действительно слаженный батальон. Это дорогого стоит».

Что тут еще можно сказать? Только то, что у Беларуси есть хорошо подготовленные мобилизационные ресурсы. В первую очередь, здесь нужно отдать должное военной политике белорусского государства. Процесс подготовки военнообязанных давно налажен и работа государственной системы в данной сфере находится под личным контролем Президента Республики Беларусь.

Кроме того, если в Вооруженных Силах Беларуси есть офицеры, которые в течение одной-двух недель способны помочь призванным из запаса вспомнить свои навыки и научить их чему-то новому, то это значит, что следующее поколение запасников, то есть нынешних солдат срочной службы обучают настоящие профессионалы.

Владимир Вуячич