Если бы да ЭКБ

Производители электроники получат от государства денег на перевооружение

Правительство может выделить четырем крупным российским производителям электронно-компонентной базы (ЭКБ) как минимум 11,4 млрд руб. Деньги пойдут на развитие и масштабирование производства на предприятиях «Ростеха» и АФК «Система». Субсидии, в соответствии со стратегией развития отрасли, должны способствовать конверсии предприятий, традиционно работающих на оборонную и космическую отрасли. Но сейчас, наоборот, именно космической промышленности не хватает высокотехнологичной продукции, поставки которой прекратились из-за санкций, отмечают эксперты.

Минпромторг опубликовал для общественного обсуждения четыре проекта постановления правительства, которые предполагают инвестиции в расширение производственных мощностей четырех производителей ЭКБ в 2022–2024 годах. В целом речь идет об 11,4 млрд руб.

В частности, НПП «Исток» им. Шокина (входит в «Ростех») получит 9,3 млрд руб. на реконструкцию и техническое перевооружение 13,7 тыс. кв. м производственных площадей. Деньги пойдут на масштабирование производства радиолокационных устройств для беспилотников, космических аппаратов. Другая структура «Ростеха» — Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ (разработчик и производитель интегральных схем, операционных полупроводниковых приборов) получит 1,1 млрд руб. на реконструкцию, чтобы «освоить современные технологии изготовления ЭКБ промышленного применения, а также повысить конкурентоспособность продукции».

Еще 1,1 млрд руб. получит АО «Завод полупроводниковых приборов» (принадлежит АО «Элемент» АФК «Система» и «Ростеха»; производит металлокерамические корпусы для интегральных микросхем). Инвестиции необходимы, чтобы «развивать отечественную нишу технологически сложных металлокерамических корпусов на фоне роста санкционного давления», следует из документов Минпромторга.

Меры более чем своевременны, считает заместитель гендиректора холдинга «Росэлектроника» «Ростеха» Андрей Чендаров.

По мнению господина Чендарова, меры позволят «расширить производственные мощности, что даст дополнительный эффект в части диверсификации радиоэлектронной промышленности».

Минпромторг также вложит деньги в модернизацию производства ПАО «Микрон» (принадлежит АО «Элемент» АФК «Система»; производит микросхемы, полупроводниковые устройства, микроконтроллеры, оборудование для интернета вещей). В документе не указана сумма субсидий, и в министерстве не стали ее раскрывать. Но уточнили, что после реализации проекта «Микрон» сможет выпускать «современные виды ЭКБ, недоступные для производства на территории РФ сейчас». В компании лишь отметили, что поддержка государства требуется для расширения производства.

Правительство придерживается стратегии развития радиоэлектронной отрасли, утвержденной еще в январе 2020 года, отмечают эксперты. Одна из основных целей, прописанных в документе — развитие производства гражданской электронной промышленности. Доля такой продукции на внутреннем рынке по выручке должна вырасти с 51% в 2020 году до 79,5% в 2030 году. Мелкосерийное производство изделий, в основном для нужд обороны, не обеспечивает внедрение новых разработок и не позволяет сделать производство рентабельным, говорится в стратегии.

Но эксперты полагают, что субсидии призваны обеспечить электроникой как раз оборонную и космическую промышленность. «Технологические требования к компонентам ЭКБ со стороны производителей военного и космического оборудования повышаются. Поэтому их разработчикам нужна регулярная модернизация, средств на которую у них нет»,— поясняет директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

Источник “Ъ”, близкий к одному из производителей ЭКБ на российском рынке, говорит, что санкции в первую очередь сказались на космической отрасли. По его словам, есть трудности из-за нехватки специализированных ЭКБ с высокой радиационной стойкостью.

«Ранее они выпускались иностранными производителями для российских заказчиков в малых объемах, следовательно, поштучно контролировались зарубежными регуляторами»,— рассказывает он. Из-за санкций поставки этих компонентов почти прекратились, и перед российской промышленностью стоит задача оперативно наладить их производство. Собеседник отмечает, что Завод полупроводниковых приборов как раз выпускает корпусы для микросхем с высокой устойчивостью к радиации.

Никита Королев