Эксперты оценили состояние искусственного интеллекта в России.

ЦК НТИ по направлению «Искусственный Интеллект» на базе МФТИ опубликовал Альманах №8 «Искусственный интеллект — Индекс 2020». Данный выпуск Альманаха подготовлен в партнерстве с Аналитическим центром при правительстве РФ и организацией «Цифровая Экономика».

«Искусственный Интеллект — Индекс 2020» был представлен 14 апреля на экспертном обсуждении «Итоги 2020 года в искусственном интеллекте в России» с участием представителей из ведущих российских компаний (Яндекс, Сбербанк, Газпром, ЦРТ и др.) и Университетов (МФТИ, Сколтех, ВШЭ, МГУ), которая прошла в Аналитическом центре при правительстве РФ. Встреча была организована ЦК НТИ по направлению «Искусственный Интеллект» на базе МФТИ, Аналитическим центром при правительстве РФ и организации «Цифровая Экономика».

В Альманахе «Искусственный Интеллект – Индекс 2020» проанализирована динамика развития российского искусственного интеллекта за последний год. ИИ в России был исследован с точки зрения различных аспектов — стартапов и инвестиций, бизнеса, науки, образования, гос. финансирования и рынка труда, приведены данные, характеризующих уровень развития ИИ в России и сопоставлены с аналогичными показателями других стран.

Уровень развития науки и технологий, связанных с ИИ, отражают количество статей, патентов и публикаций на конференциях по данной тематике. Для России эти показатели практически не изменились с 2019 года. Россия занимает 23 место в мире по публикациям на конференциях – это на 2 пункта выше в сравнении с 2019 годом. Также увеличилось количество российских статей на топ-конференциях по ИИ.

За 2019 год российский рынок ИИ вырос в 7,5 раз быстрее по сравнению с ВВП. Сейчас в России почти 500 компаний, связанных с искусственным интеллектом, на основе их выручек рынок можно оценить в 291,5 млрд. руб. К сожалению, вложения в ИИ сильно снизились за последний год – венчурные инвестиции упали на 63%, также сильно сократились государственные вложения в ИИ.

Государственное финансирование составило 8,7 млрд. рублей, что в 35 раз меньше по отношению к ВВП, чем, например, в Китае. Сейчас в России наблюдается значительный дефицит кадров в области машинного обучения и data science. И, хотя российские ВУЗы увеличивают количество мест по специальностям, связанным с искусственным интеллектом, количество выпускников является недостаточным.

Однако количество высококомпетентных специалистов в России крайне высоко. По данным исследования Coursera, выпущенного в конце 2020 года, Россия занимает 1е место в мире в рейтинге компетенций стран в области ИИ. В исследовании были рассмотрены такие компетенции, как python, SQL, tensorflow, NLP и другие.

После всестороннего анализа показателей, характеризующих российский искусственный интеллект, авторы исследования порекомендовали увеличить государственное финансирование, направленное на развитие ИИ в России, стимулировать конкуренцию среди малых предприятий, а также ускорить принятие и исполнение решений, связанных с ИИ-технологиями на государственном уровне.

Отчет за 2020 год подсветил ряд проблем, которые существуют на текущий момент. Для их решения в числе прочих мер в прошлом году был утвержден федеральный проект «Искусственный интеллект», который начал действовать с 1 января 2021 года. Это принесло первые плоды — в марте Председатель Правительства РФ М.В. Мишустин подписал постановление на выделение грантов 1,4 млрд руб на развитие проектов с использованием технологий искусственного интеллекта. ИИ-решения будут активно внедряться и в деятельность федеральных министерств и ведомств, на это предусмотрено отдельное финансирование, а их индекс «ИИ-зрелости» будет регулярно измерять Правительство, — комментирует Алексей Сидорюк, директор по направлению «Искусственный интеллект», директор по развитию организации «Цифровая экономика».